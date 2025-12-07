Los vecinos de Lucas, el pequeño de cuatro años hallado muerto en Garrucha, han asegurado que el menor "vivía con miedo"

El abuelo de Lucas, el menor de 4 años asesinado en Garrucha: "Si mi hija ha sido la culpable, que lo pague"

AlmeríaEl terrible y brutal caso de Lucas, el niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha, ha conmocionado a la sociedad española. El cadáver del menor fue hallado durante la noche de este pasado miércoles en la costa almeriense de Garrucha. Según se podía conocer gracias a los resultados de la autopsia preliminar del cadáver realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería, el cuerpo sin vida presentaba signos de violencia física y sexual.

Tres días después de encontrar el cadáver, se siguen conociendo detalles macabros y brutales de la situación del pequeño Lucas. Según ha podido conocer el periódico 'ABC' gracias al testimonio de varios vecinos, el menor "vivía con miedo". Por eso, ahora son muchas las "voces entre quienes conocían" a la madre de Lucas y a la pareja de esta "los que apuntan a que el hombre pegaba al niño con frecuencia y que el pequeño le tenía mucho miedo", recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Prisión provisional para la madre y para su pareja

Precisamente, durante la tarde de este sábado 6 de diciembre la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 4 de Vera (Almería), en funciones de guardia, decretaba prisión provisional para las dos personas detenidas por la muerte violenta de Lucas. Tras pasar a disposición judicial, fuentes judiciales señalaban que el juez había decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la madre del menor y la pareja sentimental de esta.

Según informaban estas mismas fuentes judiciales, el hombre si declaraba, mientras que la madre del menor se acogía a su derecho a no declarar. Ambos, en un principio, están siendo investigados por un delito de asesinato y de maltrato habitual. En contexto, el hombre detenido tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño, de la que era su pareja sentimental. Fuentes de la investigación confirmaban este extremo en relación al varón, que no es el padre biológico del menor, el cual se encuentra fuera de la provincia de Almería.

El hallazgo del cadáver de Lucas

El cuerpo sin vida del niño apareció en torno a las 23,30 horas de este miércoles 3 de diciembre en la caseta de El Cargadero, en una playa situada en el límite con el término municipal de Mojácar, tras la denuncia interpuesta por el padre biológico del niño, quien se encontraba fuera de Almería en el momento de los hechos.

La Guardia Civil se movilizó junto con los cuerpos de Policía Local y Protección Civil tras el aviso recibido minutos después de las 20,00 horas por parte del servicio de emergencias 112, al que se le trasladaba una alerta por un menor de cuatro años que "se había desmayado en la playa", que "había perdido el conocimiento" y "se encontraba inconsciente", según Protección Civil.

Los allegados del menor también realizaron un llamamiento a través de las redes sociales en el que solicitaban la colaboración ciudadana para localizar al niño, quien conforme a la información que tenían en ese momento, había pasado la tarde en la playa junto a su madre. Otros avisaban de que la mujer habría enviado mensajes "escalofriantes" a la familia paterna.

Así, los investigadores pudieron finalmente localizar el cuerpo del pequeño en el interior de la instalación, por lo que se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver. La labor policial trata además de esclarecer si el niño habría sido trasladado hasta ese punto tras su muerte en otro lugar.

El subdelegado del Gobierno en Almería lamenta esta "trágica" noticia

Por su parte, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha vuelto a lamentar esta "trágica" noticia. Además, el subdelegado ha pedido "prudencia" antes de determinar la implicación de los arrestados en el homicidio del menor frente los vídeos que circulan en redes sociales con el menor en situaciones de supuesto maltrato junto con alguno de los implicados. "Hay que hacer una reflexión y analizar cualquier otra derivada de tipo legal que pudiera existir de los mismos", ha dicho el subdelegado.

De otro lado, ha evitado descartar ningún tipo de hipótesis incluida la de una posible violencia vicaria hasta que se determine el papel que la madre habría tenido en los hechos. Aunque existía una orden de alejamiento con respecto a la mujer, no consta que esta fuera usuaria de los servicios del Instituto Andaluz de Mujer (IAM) ni del Centro de Información a la Mujer (CIM) de Garrucha, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.