Agencia EFE 08 DIC 2025 - 14:38h.

Seis científicos buscarán el origen del brote en los centros catalanes que ellos decidan

Un comité científico integrado por seis expertos en peste porcina africana (PPA), coordinado logísticamente por el laboratorio público catalán IRTA CReSA, comenzará esta semana la investigación del origen del brote en los centros catalanes de estudio de esta enfermedad que ellos decidirán.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado este lunes de la composición de ese comité científico y de que Corea del Sur ha aceptado la regionalización del brote de peste, lo que implica que importará producto porcino de toda España excepto el que se produzca en un radio de veinte kilómetros en torno al foco de este episodio, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

El comité científico, cuyos integrantes ya han comenzado a trabajar hoy, se reunirá mañana por primera vez para fijar su línea de actuación, que incluye determinar qué centros que investigan o estudian el virus de la PPA serán inspeccionados y qué protocolos de biocontención y bioseguridad han de ser revisados.