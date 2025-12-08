Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Catalunya
Cataluña

Un comité científico experto en peste porcina africana investigarán en centros catalanes el origen del foco

Preocupación por la peste porcina en España: encuentran “una cincuentena” de jabalíes muertos en la zona delimitada por el brote en Barcelona
Varios jabalíes en una imagen de archivo. EFE / Archivo
Compartir

Un comité científico integrado por seis expertos en peste porcina africana (PPA), coordinado logísticamente por el laboratorio público catalán IRTA CReSA, comenzará esta semana la investigación del origen del brote en los centros catalanes de estudio de esta enfermedad que ellos decidirán.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado este lunes de la composición de ese comité científico y de que Corea del Sur ha aceptado la regionalización del brote de peste, lo que implica que importará producto porcino de toda España excepto el que se produzca en un radio de veinte kilómetros en torno al foco de este episodio, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

PUEDE INTERESARTE

El comité científico, cuyos integrantes ya han comenzado a trabajar hoy, se reunirá mañana por primera vez para fijar su línea de actuación, que incluye determinar qué centros que investigan o estudian el virus de la PPA serán inspeccionados y qué protocolos de biocontención y bioseguridad han de ser revisados.

Temas