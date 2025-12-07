Creciente presencia del jabalí tensiona zonas periurbanas mientras el lobo ibérico mantiene su papel depredador en áreas rurales

El cambio de escenario del lobo en Cataluña: detectada la primera manada con cachorros en un siglo

El jabalí se ha convertido en los últimos años en un problema creciente en diversas zonas cercanas a núcleos de población en España, donde su búsqueda de alimento y la pérdida de hábitat han incrementado los avistamientos y los incidentes en vías urbanas y carreteras.

Sin embargo, lejos de estas áreas pobladas, el jabalí sigue teniendo un control natural: la presencia del lobo ibérico, uno de sus principales depredadores. Según estimaciones actuales, existen más de 300 manadas de esta especie distribuidas por todo el territorio español, lo que contribuye a regular la población de su presa en entornos rurales y de montaña.

El lobo continúa desempeñando su papel ecológico en ecosistemas alejados de las ciudades

Expertos en fauna silvestre señalan que la expansión del jabalí hacia zonas humanizadas se debe a la abundancia de recursos disponibles —como cultivos, basura o áreas verdes urbanas— y a la ausencia de depredadores naturales en estos entornos.

Mientras tanto, las manadas de lobo continúan desempeñando su papel ecológico en ecosistemas alejados de las ciudades, ayudando a mantener el equilibrio y reduciendo la presión que ejerce la sobrepoblación de jabalí en el medio natural.

Las autoridades valoran distintas medidas para mitigar los problemas que provoca el jabalí en áreas periurbanas, desde controles poblacionales hasta campañas de sensibilización para evitar prácticas que atraigan a estos animales.

Por otro lado, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas han demandado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sacrificar 40.000 cerdos y jabalíes de la zona afectada por la peste porcina africana (PPA) en España con el objetivo de "prevenir antes que curar".

Así se han expresado las entidades este pasado viernes tras la reunión con el titular del ramo, Luis Planas, para abordar la situación provocada por el brote de dicha enfermedad en la provincia de Barcelona.

En concreto, el responsable del sector porcino en COAG, Jaume Bernis, declaraba que se sienten "decepcionados" después de que el máximo representante de Agricultura haya rechazado su propuesta de "vaciar la zona de animales para poder rebajar la presión el radio de los 20 kilómetros".

"La verdad es que nos vamos decepcionados porque pedíamos que se pudieran llevar a matadero estos animales que están en esta primera zona y nos han dicho que no pueden habilitar la ayuda correspondiente para indemnizar a estas granjas que colaborarían con el resto del sector porcino español para bajar esta presión", manifestaba, haciendo hincapié en que sugieren esta medida porque creen que "vale más prevenir que curar".