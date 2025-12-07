La crisis de la peste porcina está provocando una caída en los precios de la carne y alarma al sector en los últimos días

El laboratorio donde se habría originado el virus PPE: "Investigan enfermedades animales y, entre ellos, la peste porcina”

El sector cárnico atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Según fuentes del propio sector, el precio de la carne se ha desplomado más de un 17% en los últimos 30 años, una tendencia que se ha acelerado notablemente durante las últimas semanas.

En los mercados mayoristas, el precio ha vuelto a dar un giro brusco. Solo esta semana se ha registrado una bajada de 10 céntimos por kilo, situándose ahora en torno a 1,10 euros. Una caída de esta magnitud en tan poco tiempo ha sorprendido tanto a productores como a distribuidores. Lo habitual, explican, es que las variaciones sean de apenas dos céntimos por semana, por lo que el desplome actual preocupa especialmente.

Los representantes del sector han pedido calma

Las organizaciones del sector advierten de que esta tendencia podría traducirse en pérdidas millonarias, especialmente para un ámbito productivo ya debilitado por los costes, las exportaciones inciertas y los efectos acumulados de las últimas crisis sanitarias y económicas.

Ante la inquietud de los consumidores, algunos representantes del sector han pedido calma y han recordado que los controles sanitarios se han reforzado precisamente por la situación actual. “Cuando pasa algún tipo de anomalía, como la que estamos viviendo por la gripe, es cuando más controles hay”, señalan los carniceros consultados.

Además, aseguran que los sistemas de vigilancia se intensifican en estos periodos, lo que incrementa la supervisión de toda la cadena.

Aun así, admiten que la inestabilidad del mercado está generando tensión entre ganaderos y pequeños productores, que ven cómo su margen se reduce mientras los precios continúan cayendo. De momento, el sector confía en que la situación pueda estabilizarse en las próximas semanas, aunque reconocen que los próximos meses serán decisivos para evitar que la crisis se agrave.

La OCU asegura que el consumo de carne de cerdo o jabalí no supone ningún riesgo para la salud

Hay que destacar que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado de que el consumo de carne de cerdo y de sus derivados -incluidos los embutidos elaborados con carne de jabalí- es seguro para la salud humana, tras la detección de casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres en una zona acotada de Cataluña.

Así, ha explicado que la PPA es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes, con una alta mortalidad en estos animales, pero no es zoonótica, es decir, no se transmite a las personas, ni por contacto ni por la ingesta de carne o productos derivados.

De este modo, asegura que ,aún en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, no existiría riesgo para la salud. Además, se trataría de una circunstancia altamente improbable, ya que los productos comercializados en España proceden de canales legales y controlados, lo que garantiza su seguridad alimentaria, señala OCU.

Según la Organización, la posible alarma se centra en el impacto económico y comercial que podría derivarse si el virus llegara a alguna explotación porcina, algo que "hoy se considera improbable gracias a las estrictas medidas de bioseguridad vigentes", añade.