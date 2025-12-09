Redacción Cataluña 09 DIC 2025 - 11:52h.

La información obtenida, proveniente de hasta nueve empresas diferentes, consistía en números de DNI, domicilios, teléfonos y códigos IBAN

La Policía Nacional ha bloqueado una billetera de criptomonedas donde ingresaba las ganancias obtenidas por la venta de los datos

Compartir







BarcelonaLa Policía Nacional ha detenido en Igualada (Barcelona) a un ciberdelincuente de 19 años por sustraer y vender unos 64.000.000 de datos personales privados.

El joven, detenido por su presunta participación en delitos de daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos, así como contra la intimidad, accedió a diferentes empresas donde obtuvo millones de datos personales privados que, posteriormente, vendía a través de la web.

La investigación empezó el pasado mes de junio cuando los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción de datos personales en hasta nueve empresas diferentes. Tras diversas gestiones, los agentes ubicaron al presunto autor en la localidad catalana de Igualada.

Utilizaba seis cuentas y cinco seudónimos diferentes

Así comprobaron que había obtenido unos 64 millones de datos privados consistentes en números de DNI, nombres y apellidos, domicilios, teléfonos, dirección de correo electrónico e, incluso, códigos IBAN.

PUEDE INTERESARTE Fin a las llamadas 'spam': las dos herramientas que recomienda la Policía para dejar de recibirlas

Una vez obtenidos estos datos, el ciberdelincuente procedía a la venta de la información a través de diversos foros de hackers que existen en la web. Para ello, utilizaba seis cuentas distintas y hasta cinco seudónimos diferentes

De este modo, la Policía Nacional llevó a cabo la semana pasada la entrada y registro en un inmueble de Igualada, donde se realizó el arresto del ciberdelincuente y se intervinieron varios equipos informáticos y billeteras almacenadas en dispositivos de hardware. También se bloqueó una billetera de criptomonedas donde, presumiblemente, ingresaba las ganancias obtenidas por la venta de la información.