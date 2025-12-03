Alberto Rosa 03 DIC 2025 - 14:00h.

A pesar de la nueva Ley de Telecomunicaciones son muchas las personas que siguen recibiendo numerosas llamadas comerciales

Así puedes bloquear las llamadas spam en tu móvil sea Android o iOS

El continuo goteo de llamadas comerciales se ha convertido en uno de los grandes problemas de la vida digital. “Hola, te llamamos por tu oferta de trabajo”, “Le llamamos desde su compañía telefónica” o “Buenos días, le llamo de su seguro”, son solo tres de los muchos ejemplos de comunicaciones que los consumidores reciben a diario.

A pesar de la nueva Ley de Telecomunicaciones que nació con la intención de reducir el número de estas llamadas, son muchas las personas que siguen denunciando esta molesta práctica que también puede ser utilizada por los ciberdelincuentes. Para ayudar a frenar estas llamadas, la Policía Nacional ha recordado dos herramientas gratuitas que son imprescindibles para poner coto a las llamadas spam: la Lista Robinson y Stop Publicidad.

Lista Robinson

La Lista Robinson es un servicio gratuito y voluntario en España que permite a las personas evitar recibir publicidad no deseada por parte de empresas. Funciona como un registro de exclusión publicitaria donde puedes oponerte a recibir mensajes comerciales por teléfono, correo postal, correo electrónico y SMS, a menos que se haya dado el consentimiento expreso o exista una relación contractual previa con la empresa.

Para registrarse, solo hay que acceder a la web https://www.listarobinson.es/ y hacer clic en ‘Apúntate en la lista’. Si la persona es menor de 14 años, deberán ser sus padres o tutores legales lo que tengan que realizar todos los pasos. Después, hay que rellenar el formulario con los datos básicos y marcar el tipo de publicidad que no se desea recibir. Después llegará un correo electrónico para verificar el registro.

Stop Publicidad

Stop Publicidad es otra de las herramientas que aconseja utilizar la Policía Nacional. Nació el 31 de enero de 2025 en el marco de la renovación de la Ley General de Telecomunicaciones. Hasta entonces, la Lista Robinson había sido durante 15 años la única opción disponible para plantarle cara a las llamadas comerciales.

Esta plataforma cuenta con la aprobación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se trata de un nuevo fichero de exclusión publicitaria en el que los usuarios pueden darse de alta de forma gratuita y las empresas a través de un servicio de suscripción.

A pesar de ofrecer un servicio similar a la Lista Robinson, tiene ciertas diferencias porque la Lista Stop Publicidad, además de las llamadas telefónicas, también permite bloquear cuentas y perfiles en redes sociales y apps de mensajería. Es una iniciativa impulsada desde la Asociación Española para la Privacidad digital que, tal y como detallan en su página web, tiene como objetivo defender, informar y educar en la protección de datos personales y derechos digitales.

Entre uno y tres meses en ver reducidas las llamadas

Darse de alta es sencillo y se hace a través de su página web, al hacerlo podrás escoger qué sectores de publicidad se evitará que se pongan en contacto contigo y también a través qué vías de contacto (aunque no está claro que lo de las redes sociales sea algo que puedan hacer, pues son las empresas que gestionan estas plataformas quienes tienen la obligación de consultar a los usuarios). Una vez apuntado, los efectos comenzarán a notarse pasado un mes y en cualquier momento podrás darte de baja si el resultado no es el esperado.

En ninguna de las dos herramientas los efectos son inmediatos y pueden pasar entre uno y tres meses hasta que se empiece a percibir una reducción clara de las llamadas. Las empresas no podrán enviar ningún tipo de publicidad a través de los medios que ha indicado el usuario y estos pueden modificar los datos o darse de baja en el momento que deseen.