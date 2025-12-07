Los ciberdelincuentes, cada vez más jóvenes, buscan técnicas sofisticadas como el 'spoofing' para llevar a cabo las estafas

La criminóloga María Aperador explica por qué actúan los ciberdelincuentes: "Hay veces que es cuestión de estatus"

A pesar de que la cibercriminalidad se redujo un 1,6% en España durante el año pasado respecto a 2023, y el Ministerio del Interior destacó que se trata del primer descenso de la serie histórica, son todavía muchos quienes acechan en el mundo cibernético intentando estafar a todo el mundo. Informa en el video Antonio Gil.

El 20% de los delitos en nuestro país se cometen a través del correo electrónico o por medio del teléfono. Y el perfil de los delincuentes es cada vez gente más joven que busca nuevos 'modus operandi'. Entre los últimos, la suplantación del número para hacernos creer que quien llama es un familiar.

Mayor sofisticación para los engaños

Ángela García Valdés, técnico de ciberseguridad en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), asegura que "podemos estar hablando de un ataque dirigido o incluso también de una consecución en cadena de varios tipos de ataques".

Hablamos de 'spoofing', una técnica que consiste en suplantar la identidad, o 'infostealer', programas informáticos que infectan el teléfono o el portátil con un 'malware'.

Carlos Barbeira, gerente de prevención del fraude de Telefónica España, acostumbrado a todo este tipo de ataques, afirma que "trabajamos constantemente en la prevención, intentamos anticiparnos a esos nuevos mecanismos".

Llamar al 017, número de teléfono gratuito

En caso de que intuyamos algo raro, seguramente que exista una trampa. Y hay que tener especial cuidado con lo que compartimos en Internet y en nuestras cuentas de redes sociales.

"El ataque suele venir de información que está a lo mejor filtrada o de ataques a bases de datos", explica Antonio Juan Flórez Rodríguez, miembro de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

En cuanto al perfil del estafado, hay gente de todo tipo, también jóvenes que pueden dejarse llevar. Como también más joven es la figura de los estafadores.

Y a la mínima sospecha, se debe colgar y denunciar. Al respecto, destacar que el 017 es un servicio telefónico (gratuito y confidencial) pionero en Europa que permite resolver dudas, recibir orientación ante fraudes o ciberataques y aprender buenas prácticas digitales.