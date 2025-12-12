El vídeo de una agente de los Mossos que salva a un hombre, que cayó a las vías del metro, de morir arrollado

Laura Sólvez 12 DIC 2025 - 08:53h.

La agente, fuera de servicio, no lo duda y baja a las vías antes de que llegue el metro y lo arrolle

El hombre quedó semiinconsciente al caer a las vías del metro de la Ciudad Condal

Una mujer, una agente de los Mossos, ha salvado la vida a un hombre que cayó a las vías del metro en Barcelona. Felisa estaba fuera de servicio pero nada más cruzarse con él supo que algo no iba bien porque no dejó de vigilar.

Felisa y el chico se cruzaron en el andén del metro de Barcelona. La escena fue grabada por las cámaras de seguridad del suburbano.

La agente de los Mossos aunque iba distraída con su móvil se dio cuenta de que el chico no estaba bien. Se tambaleaba de lado a lado del andén.

Una llamada al interfono de emergencia

Cuando se cruzaron le preguntó si necesitaba ayuda. No obtuvo respuesta mientras el hombre seguía de lado a lado casi sin poder mantenerse en pie. Felisa optó por usar el interfono de emergencia y justo al terminar de llamar, el hombre pierde el equilibrio y cae a las vías del tren.

Felisa no lo duda y corre hasta él y baja a las vías. Otras tres personas primero y una cuarta un poco después le ayudan a sacar al hombre de las vías.

No lo dudaron. Estos héroes anónimos, empezando por la audaz agente de los Mossos, tiraron sus pertenencias al suelo y bajaron a las vías arriesgando su propia vida.

Cuando subieron todos de nuevo al andén, el hombre estaba semiinconsciente, fue atendido y trasladado al Hospital Clínic con heridas leves, pero gracias a los que estaban allí, con vida.