Iván Sevilla 11 DIC 2025 - 11:57h.

El hombre cayó de repente al suelo de la Avenida Simón Bolívar, perdió la consciencia y no respiraba

Los policías detectaron la emergencia y practicaron la RCP al varón, algo que resultó vital para su recuperación

Compartir







MálagaImportante servicio humanitario el que llevaron a cabo tres agentes para salvarle la vida a un peatón de 66 años, según ha detallado la Policía Nacional de Málaga. El hombre se desplomó repentinamente en una calle de la capital.

Al igual que ya le ocurrió de madrugada en Sevilla a un varón adulto que sufrió un infarto, en este reciente caso el sexagenario se encontraba caminando por la Avenida Simón Bolívar. En un momento dado, cayó al suelo, desmayándose.

PUEDE INTERESARTE Unos vigilantes salvan la vida a un viajero que se desplomó en la estación de trenes de Córdoba

Justo por la zona estaban patrullando varios policías de la Comisaría del Distrito Norte, quienes observaron cómo se producía ese incidente. De inmediato, acudieron a prestar ayuda y comprobaron que el afectado ni respiraba ni respondía a estímulos.

Había perdido la consciencia, por lo que iniciaron las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), además de llamar a una ambulancia. La Policía Nacional ha precisado en un comunicado que uno de los agentes estaba en prácticas.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil salva la vida a un joven en parada cardiorrespiratoria tras una agresión en Cantillana, Sevilla

Actuación vital y evolución favorable del hombre

Durante la intervención policial, el viandante empezó a dar bocanadas agónicas y, transcurridos unos minutos, llegaron los sanitarios procedentes de un centro de salud cercano al lugar. Un desfibrilador portátil se unió a las labores que resultaron exitosas.

Al final, el ciudadano recuperó el ritmo cardiaco y volvió a respirar. Fue estabilizado por los médicos, que lo evacuaron a un hospital. Destacaron la actuación vital de los policías para evitar la muerte del hombre, que entró en parada cardiorrespiratoria.

La esposa del paciente, que iba con él cuando sucedió todo, fue trasladada también por la patrulla al centro hospitalario para que estuviese con su marido mientras lo atendían. Su evolución era favorable, quedando a la espera de los resultados de las pruebas.