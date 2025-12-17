Unas 200 personas se concentran en Badalona para protestar por el desalojo del B9

Un desalojo masivo deja a 400 inmigrantes sin techo en Badalona: se han detenido a 19 personas en las protestas

Los Mossos d'Esquadra han desalojado este miércoles el edificio del instituto B9 de Badalona (Barcelona), una ejecución que ha dejado en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos que se quedan a la intemperie y sin solución habitacional en pleno diciembre.

El desalojo, el mayor que se recuerda en Cataluña, según los sindicatos de vivienda, ha contado con un amplio dispositivo policial y se ha saldado con 19 detenidos (la mayoría por la ley de extranjería) y 181 personas identificadas.

Según han informado los Mossos, una vez finalizado el desalojo, que ha arrancado hacia las 08:00 horas y se ha ejecutado en aplicación de una orden judicial, han entregado el edificio al Ayuntamiento de Badalona, que tiene la titularidad y planea reconvertirlo en comisaría de la guardia urbana. La orden de desalojo había sido dictada por la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona atendiendo a la petición efectuada por el consistorio badalonés.

Las asociaciones de vecinos habían advertido de que el desalojo era inminente y cerca de 200 personas ya habían salido del edificio por miedo al dispositivo policial.

Las declaraciones del alcalde

El alcalde de la ciudad, el popular Xavier García Albiol, ha celebrado que se haya podido llevar a cabo el desalojo tras un proceso judicial de más de dos años, "una actuación necesaria, muy esperada y absolutamente justificada", ha dicho.

"Dije que sacarían a esta gente y lo hemos hecho porque Badalona no puede ser un refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos conflictivos que perjudiquen a aquellos que quieren algo tan sencillo y normal como es poder vivir cada uno en su casa, con tranquilidad, sin miedo a salir a la calle", ha defendido.

Desde el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat han señalado a EFE que están en contacto con el consistorio para ofrecer colaboración, si bien han recordado que se trata de un asunto de competencia municipal. Sin embargo, Albiol ha asegurado que no invertirán "ni un euro" en dar una solución habitacional a los desalojados más allá de algo más de una decena de personas de especial vulnerabilidad, de las que ya se habrían ocupado los servicios sociales.

El desalojo ha sido debate en el Parlament

El desalojo también ha estado presente en el debate político en el Parlament, donde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que la ejecución se ha llevado a cabo para cumplir con la ley y la orden judicial dictada, si bien ha llamado a procurar "atender a todos los que hay que atender".

En ese sentido, la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha señalado que "se han hecho gestiones previamente para derivar los casos de más extrema vulnerabilidad hacia unos recursos adecuados", un grupo que ha cifrado en 59 personas. Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha tildado de "deplorable" que el alcalde de Badalona "no conozca" sus propias competencias municipales en materia social para atender a las personas desalojadas de un instituto.

Desde la dirección del PP han cerrado filas con su compañero Albiol y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno habrá una ley que garantice que en menos de 24 horas se pueda desalojar a los okupas de las viviendas.

Ofrecieron ayuda a los inmigrantes sin alternativa

Las entidades sociales, que tras intentar frenar el desalojo han ofrecido ayuda y orientación a algunos de los inmigrantes desalojados sin alternativa, han criticado la acción, de la que culpan a Albiol, pero también al resto de administraciones públicas.

La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña ha llamado la atención sobre que el desalojo "condena a vivir a la intemperie en condiciones extremas, con riesgos para su salud y seguridad". En un comunicado, esta organización ha manifestado que es "especialmente grave que este desalojo se haya llevado a cabo a las puertas de una ola de frío y justo al día siguiente de unos aguaceros que han afectado a la ciudad".

"Los hechos de hoy en Badalona evidencian la urgente necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones públicas –sobre todo Govern y ayuntamientos– y las entidades del tercer sector social. Sólo con una respuesta conjunta y compartida puede afrontarse un fenómeno de extrema gravedad que vulnera los derechos humanos", añade en el comunicado la Mesa del Tercer Sector.

Varios centenares de personas se han manifestado esta tarde en Badalona para protestar por el desalojo, una concentración convocada por las asociaciones de vecinos y los sindicatos de vivienda.