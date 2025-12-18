Agencia EFE Redacción Cataluña 18 DIC 2025 - 13:18h.

Los desalojados han combatido el frío nocturno junto a las pertenencias que pudieron recuperar tras el desalojo que efectuaron los Mossos d'Esquadra.

BarcelonaMedio centenar de personas que fueron desalojadas este miércoles del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) han pasado la noche en una plaza que se encuentra delante del edificio desocupado, donde han instalado una decena de tiendas de campaña. Los desalojados, la mayoría inmigrantes subsaharianos, han encendido hogueras para combatir el frío nocturno junto a las pertenencias que pudieron recuperar tras el desalojo que efectuaron los Mossos d'Esquadra.

Efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana de Badalona permanecen en el lugar con el objetivo de que el edificio desalojado no vuelva a ser ocupado por las personas que permanecen en los alrededores. Los Mossos d'Esquadra desalojaron en la mañana de este miércoles el inmueble del antiguo instituto B9 tras una orden judicial a instancias del Ayuntamiento de Badalona, que tiene previsto reconvertirlo en una comisaría de la Guardia Urbana.

Esta ejecución ha dejado en la calle a alrededor de 400 personas, que se han quedado sin solución habitacional en pleno diciembre, convirtiéndose en el desalojo del mayor asentamiento de personas sin techo en Cataluña saldado con 19 detenidos, la mayoría en aplicación de la ley de extranjería, y 181 personas identificadas.

Proceso judicial de más de dos años

El alcalde de la ciudad, el popular Xavier García Albiol, celebró que se llevara a cabo el desalojo tras un proceso judicial de más de dos años, "una actuación necesaria, muy esperada y absolutamente justificada", señaló.

"Dije que sacarían a esta gente y lo hemos hecho porque Badalona no puede ser un refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos conflictivos que perjudiquen a aquellos que quieren algo tan sencillo y normal como es poder vivir cada uno en su casa, con tranquilidad, sin miedo a salir a la calle", según defendió este miércoles.

Albiol aseguró que el Ayuntamiento de Badalona no invertirá "ni un euro" en dar una solución habitacional a los desalojados, más allá de una quincena de personas de especial vulnerabilidad de las que se ocuparon los servicios sociales.