Un total de 122 inmigrantes han sido rescatados desde la madrugada de este martes a bordo de siete pateras localizadas en Formentera y al sur de Mallorca.

Alrededor de las 1:10 horas, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a 13 personas de origen magrebí en un bote a unas siete millas al sur de la isla de Cabrera, en Mallorca, según informó la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 7:40 horas, fue interceptado un grupo de 31 personas de origen subsahariano en un bote en la costa de Sa Ràpita, también al sur de Mallorca.

La tercera patera de la jornada en Mallorca fue avistada a las 11:35 horas, a media milla al sur de Cabrera, y transportaba a 14 personas de origen magrebí.

Casi una hora después, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil evacuaron a 11 personas de origen magrebí de una embarcación localizada al sur de Formentera, y otras 26 personas de origen subsahariano fueron rescatadas en otro bote a 13 millas al sur de Cabrera.

Además, a las 14:30 horas, fueron interceptadas 11 personas de origen magrebí en una patera que alcanzó la zona Estufadors, al sur de Formentera, y unos minutos después fueron rescatados otros 16 inmigrantes en una barca a tres millas al sureste de la menor de las Pitiusas, la séptima del día en Baleares.

En lo que va de año, han llegado 376 pateras a Baleares con un total de 7.019 migrantes a bordo, según los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno. Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.