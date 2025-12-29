La imputación está relacionada con una presunta estafa de 100.000 euros a una inversora mediante dos sociedades vinculadas a los investigados

Las fuertes lluvias provocan el derrumbe de una casa en El Perelló, Tarragona

Compartir







El Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha citado a declarar como investigado el próximo 16 de enero al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a raíz de una querella por un presunto delito de estafa ocurrido en 2016, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado este lunes.

La titular del juzgado también ha citado como querellados al vicepresidente del club blaugrana, Rafael Yuste, y a otros dos exdirectivos: al economista Xavier Sala i Martín y al exdirector general Joan Oliver.

PUEDE INTERESARTE Los peajes de las autopistas de Cataluña subirán un 3% en 2026

Según ha avanzado 'El Periódico' la imputación está relacionada con una presunta estafa de 100.000 euros a una inversora mediante dos sociedades vinculadas a los investigados a cambio de una rentabilidad de un 6%, si bien

La afectada asegura que sólo recuperó 12.500 euros de la inversión

Inicialmente, la querella se archivó, pero un recurso presentado ante la Audiencia de Barcelona obligó a reabrir la causa en noviembre, al entender el tribunal que "los indicios aportados por la querellante son suficientes para, cuanto menos, iniciar una actividad de investigación".

Ahora, la instructora también pide que comparezcan en la misma fecha representantes de Core Store y CSSB Limited, dos sociedades con las que presuntamente tienen una vinculación los investigados y que supuestamente estarían relacionadas con la inversión.