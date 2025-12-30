Logo de telecincotelecinco
Catalunya

Los análisis de la Generalitat descartan que el virus de la peste porcina saliera del laboratorio Irta-CReSA

Brote de peste porcina
Brote de peste porcina en Cataluña. Europa Press
La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Así lo ha confirmado este martes la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Genealitat, Cristina Massot, y el profesor de investigación de ICREA y director del grupo de Genómica Comparada del IRB, Toni Gabaldón, encargado de hacer esta secuenciación.

"Hemos comparado las secuencias del laboratorio con las de los jabalíes del brote y en ningún caso hay coincidencia que afirme que se corresponda con el laboratorio", ha explicado el profesor en rueda de prensa. "Se trata de una cepa nueva con propiedades distintas a las ya estudiadas, la clasifican como poco virulenta".

Pendientes de la confirmación oficial del Ministerio

La consellería está a la espera de los resultados del laboratorio nacional de referencia de la PPA, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, para confirmar los resultados obtenidos. Por su parte el conseller del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Genealitat, Òscar Ordeig, asegura que están pendientes de la confirmación oficial del Ministerio: "La secuenciacion genómina del IRB nos dicen que no coinciden con la secuenciación encontrada en los jabalíes", asegura Ordeig. "Se han analizado 17 muestras de las 19 totales que hay, quedan 2 que llevan 5 años congeladas y que no se han analizado nunca".

Desde la conselleria piden prudencia, porque hay distintas lineas de investigación hasta que los laboratorios de referencia den la conclusión definitiva.

