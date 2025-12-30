Redacción Cataluña Barcelona, 30 DIC 2025 - 12:48h.

Confirmados dos nuevos casos de peste porcina y un foco de gripe aviar en Cataluña

La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Así lo ha confirmado este martes la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Genealitat, Cristina Massot, y el profesor de investigación de ICREA y director del grupo de Genómica Comparada del IRB, Toni Gabaldón, encargado de hacer esta secuenciación.

"Hemos comparado las secuencias del laboratorio con las de los jabalíes del brote y en ningún caso hay coincidencia que afirme que se corresponda con el laboratorio", ha explicado el profesor en rueda de prensa. "Se trata de una cepa nueva con propiedades distintas a las ya estudiadas, la clasifican como poco virulenta".

Pendientes de la confirmación oficial del Ministerio

La consellería está a la espera de los resultados del laboratorio nacional de referencia de la PPA, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, para confirmar los resultados obtenidos. Por su parte el conseller del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Genealitat, Òscar Ordeig, asegura que están pendientes de la confirmación oficial del Ministerio: "La secuenciacion genómina del IRB nos dicen que no coinciden con la secuenciación encontrada en los jabalíes", asegura Ordeig. "Se han analizado 17 muestras de las 19 totales que hay, quedan 2 que llevan 5 años congeladas y que no se han analizado nunca".

Desde la conselleria piden prudencia, porque hay distintas lineas de investigación hasta que los laboratorios de referencia den la conclusión definitiva.