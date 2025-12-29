Confirmados dos nuevos casos de peste porcina y un foco de gripe aviar en Cataluña

Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, ha confirmado el positivo por PPA en dos jabalís encontrados muertos

Sin brechas de seguridad en el CReSA mientras sigue sin aclararse el origen del brote de peste porcina en Cataluña

Compartir







El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo por peste porcina africana (PPA) en dos jabalíes encontrados muertos dentro del primer radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona) y un foco de gripe aviar en Bellpuig (Lleida), en un granja con 235.000 gallinas ponedoras.

Los servicios oficiales veterinarios han puntualizado que, con estos dos nuevos casos, los positivos por PPA ascienden a 29 e investigan la causa del foco de gripe aviar, barajando como hipótesis más probable el contacto con un ave silvestre contagiada, informa el Ministerio de Agricultura en un comunicado este lunes. Desde el mes de octubre no se producía ningún caso de esta enfermedad en explotaciones avícolas españolas que, desde que se detectó el primero en el mes de julio, suman ahora un total de 15.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos y la Guardia Civil registran el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por la peste porcina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene la medida de confinamiento de las aves de corral ante el elevado riesgo de la enfermedad por el alto número de casos en aves silvestres producidos en Europa y el intenso movimiento de aves migratorias en España. Además, se ha declarado un foco de enfermedad de Newcastle en aves en la provincia de Valencia.

PUEDE INTERESARTE Peste porcina en España: un juzgado investiga ya en Barcelona el origen del brote

El Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) ha mantenido este lunes una reunión para intercambiar información y evaluar las medidas para hacer frente a enfermedades animales en territorio español en los últimos 2 meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En relación con la dermatosis nodular contagiosa (DNC), se ha repasado la situación en España, tras la declaración de 2 nuevos focos en Francia, que acumula ya 115, y se ha estudiado la activación de su plan de vacunación colindante con la frontera.

Asimismo, se han debatido detalles del nuevo mapa de vacunación de España ampliado a nuevas comarcas de Aragón, Navarra y País Vasco fronterizas con Francia, que fue decidido en el comité RASVE celebrado el pasado día 17. Desde el pasado 24 de octubre no se detecta ningún caso de esta enfermedad en España, los 17 focos producidos se localizan en la provincia de Girona.