Afectaciones y recorrido de la Cursa dels Nassos 2025 de Barcelona de este 31 de diciembre

Barcelona, 31 DIC 2025 - 11:00h.

Se trata de la última prueba atlética del año de Barcelona que se celebra cada 31 de diciembre

La Cursa dels Nassos es la última prueba atlética del año de Barcelona que se celebra cada 31 de diciembre, un recorrido de 10 kilómetros en su modalidad abierta al público, mientras que la prueba de 5 kilómetros está reservada a atletas de élite. Con motivo de esta 27ª edición, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, habrá afectaciones de la movilidad en algunos barrios de Sant Martí, Ciutat Vella y el Eixample.

La carrera internacional comenzará a las 16.20 horas, aproximadamente, mientras que la carrera popular está prevista a las 17.15 horas desde la calle Selva de Mar, entre Ramon Turró y el paseo Taulat, frente a la plaza Ramon Calsina. El itinerario continuará por el paseo Garcia Fària, paseo Calvell, las calles Llacuna y Salvador Espriu, la plaza dels Voluntaris, Doctor Aiguader, plaza Pau Vila, Pla de Palau, avenida Marquès de l’Argentera, paseo Picasso, paseo de Circumval·lació, avenida Icària, calles Marina, Llull y Llacuna, avenida Diagonal y, finalmente, Selva de Mar, donde finalizará la prueba.

Horario y afectaciones en la movilidad

Con motivo de esta cursa, la circulación por las calles de la ciudad y varias líneas de autobús se verán afectadas entre las 10.00 y las 21.00 horas de este miércoles, aproximadamente. Ante estas alteraciones, desde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomiendan utilizar el metro para desplazarse durante esas horas, porque en total son 19 líneas de autobús las que verán modificado o limitado su recorrido mientras dure el evento. Las líneas afectadas son: D20, H14, H16, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, 6, 7, 47, 59, 120, 136, 192 y la ruta roja del Barcelona Bus Turístic.

Además, en su compromiso con la movilidad sostenible y minimizar el impacto del evento en la ciudad, TMB ofrecerá 2.000 títulos de transporte gratuitos a las personas participantes en la carrera hasta agotar existencias, para facilitar sus desplazamientos. La recomendación de la organización para los participantes es llegar en transporte público y las paradas más cercanas son:

Línea 4 de metro (amarilla) parada Selva de Mar .

(amarilla) parada . Trambesòs : parada Selva de Mar .

: parada . Bus: Línea 7 (Foro – Zona Universitaria) parada Selva de Mar con Diagonal .

(Foro – Zona Universitaria) parada . Bicing : hay diferentes paradas cercanas.

Récord de corredores inscritos

En cuanto a los servicios que ofrece la carrera para los corredores, podrán disponer de guardarropa, dos avituallamientos (uno en el kilómetro 5 y otro a la llegada donde también estarán los obsequios en la bolsa del corredor) y un billete de ida y vuelta desde cualquier estación de Renfe de cercanías de Barcelona.

En 2024, la Cursa dels Nassos alcanzó el récord de inscritos con 12.000 participantes, y este 2025 ya ha superado los 13.000 en una nueva plusmarca de corredores. Thierry Ndikumwenayo es el gran favorito para ganar la carrera, un atleta de Burundi de 28 años que ya ostenta el récord de España de 5 km en ruta.