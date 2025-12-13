Carlos Plá 13 DIC 2025 - 07:00h.

El "runner fallero" recibió durante la prueba continuas muestras de apoyo del público, sorprendidos al verlo corriendo con el traje de Saragüell

Cristóbal, un joven con parálisis cerebral, sueña con un coche adaptado esta Navidad: "Se siente encerrado en su cuerpo"

Compartir







ValenciaA Nando, valenciano de pro, la DANA del 29 de octubre de 2024 le pilló en Salamanca, donde estudia y trabaja. "Me generó mucha impotencia estar lejos de Valencia y no poder ir a ayudar como hicieron miles de valencianos", explica.

Desde la lejanía, Nando empezó a buscar una forma de colaborar con los damnificados y se puso en contacto con la Asociación 29 de octubre 2024. Su propuesta, correr la maratón de Valencia vestido de fallero para batir el récord del mundo de la prueba con traje regional. Así podía unir dos de sus pasiones, el running y las Fallas, ya que en su familia hay una larga tradición vinculada a la fiesta.

Con la colaboración de la asociación, habilitaron una fila cero para recibir los donativos y crearon un dorsal solidario. "A aquellos que ingresaban un mínimo de 10 euros se les enviaba un dorsal conmemorativo de la prueba", explica.

Ánimo y apoyo del público

El pasado domingo, después de meses de duro entrenamiento, se presentó en la zona de salida de la multitudinaria prueba, en la que participaron 36.000 corredores, ataviado con su traje de Saragüell, con los calzones anchos, la camisa, el chaleco, el fajín, las medias altas y el pañuelo en la cabeza. "Los otro corredores se sorprendían al verme y me preguntaban si iba a correr así, porque desde luego no es la forma más adecuada para hacer los 42 kilómetros", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Nada más salir del cajón, las muestras de apoyo al "runner fallero" fueron continuas durante la carrera. "Desde luego no pasaba desapercibido. El público me animaba mucho y cuando llegaba a los puntos de animación el spiker decía mi nombre por los altavoces y recibía muchos aplausos. Hasta en una zona de avituallamiento todos los voluntarios querían darme el agua".

Unos ánimos que le sirvieron para superar la prueba, que se endureció debido a la vestimenta. "Hizo mucho calor, llegamos a los 26 grados, y con el traje se llevaba peor. También hacía bastante viento y el chaleco se hinchaba y me frenaba", explica.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sin récord por segundos

El reto que se había marcado Nando era superar el tiempo de 3 horas, 13 minutos y 59 segundos, actual récord del mundo con traje regional, conseguido por otro valenciano en la misma prueba en 2021. Una marca nada desdeñable, teniendo en cuenta las condiciones y que se trataba de la primera vez que se enfrentaba a la prueba reina de larga distancia. Finalmente, después del esfuerzo, se quedó solo a unos segundos de conseguirlo y paró el cronómetro en 3 horas, 12 minutos y 19 segundos. "Una pena porque me quedé muy cerca, aunque al año que viene lo voy a volver a intentar", asegura Nando.