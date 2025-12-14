El propietario de una sociedad mercantil revendía a un precio mayor entradas que ya no servían

Hay al menos 11 denuncias de afectados por toda España y el implicado contaba con antecedentes

ValenciaUn empresario y dueño de una sociedad mercantil ha sido detenido en la localidad de Torrente (Valencia) por estafar a numerosas personas con la venta de entradas para un Gran Premio de motociclismo celebrado en España.

Según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado, el acusado de 49 años adquiría primero los tickets en lotes a través de la empresa oficial del circuito. Posteriormente, los devolvía a la misma distribuidora, pero también los revendía ilegalmente.

Puesto que se trataba de entradas ya anuladas, no servían para acceder al recinto deportivo y los perjudicados se quedaban sin poder entrar el día del evento. Además, tras haber pagado un precio mayor al de salida inicial del GP.

Hay, al menos, 11 denuncias presentadas contra el implicado en los hechos por todo el territorio nacional. Hace dos meses, los investigadores empezaron a trabajar en el caso tras conocerse que una víctima había comprado cuatro tickets por 513 euros.

Al denunciante y otras personas le negaron la entrada al circuito al no ser válidos. Durante las primeras pesquisas, se comprobó la existencia de "multitud" de reseñas negativas interpuestas por clientes de la empresa en su página web, así como reclamaciones a una organización de consumidores.

Después de consultar las bases de datos policiales, se tuvo constancia de otras 10 denuncias por hechos similares recibidas tanto en dependencias de Policía Nacional como de la Guardia Civil. Así que no era un suceso aislado.

Otras detenciones anteriores por lo mismo

En el marco de las indagaciones, los agentes comprobaron que el sitio web investigado simulaba la apariencia de página oficial de venta de entradas del circuito e identificaron al administrador único y responsable de esta mercantil.

Su actividad estafadora, según señala la Policía Nacional, provocaba un "gran perjuicio" para las víctimas que se desplazaban desde otros puntos de España para acudir al evento. Quedándose sin poder disfrutarlo al final cuando ya estaban allí.

La operación finalizó a finales de noviembre con la detención del propietario de la empresa tras ser citado en una comisaría de Torrente, como presunto autor de un delito de estafa. Ya había sido detenido en anteriores ocasiones por hechos similares.

Los agentes no descartan la existencia de más víctimas que todavía no han presentado denuncia, por lo que si alguien más ha resultado afectado al adquirir tickets para un Gran Premio de motociclismo y ha sido estafado, puede ponerlo en conocimiento.