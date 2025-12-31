Hallado muerto un hombre en un saco de dormir en pleno centro de Barcelona: investigan las causas

En la plaza Vila de Madrid, en pleno centro de Barcelona, hallan a un hombre muerto en un saco de dormir

Los Mossos investigan si ha habido alguna causa no natural que haya provocado su fallecimiento

Un hombre ha sido hallado muerto dentro de un saco de dormir en el centro de Barcelona. El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana del miércoles y los Mossos han abierto una investigación para saber las causas del fallecimiento.

Desde fuentes policiales explican que un poco después de las ocho de la mañana del día 31 de diciembre, los agentes fueron alertados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la aparición de un hombre muerto dentro de un saco de dormir en la plaza Vila de Madrid, en pleno centro de Barcelona y muy cerca de la Rambla.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los sanitarios después de que varias personas llamaran por teléfono al número de emergencias 112 para alertar de que habían encontrado un cuerpo sin vida de un hombre en pena vía. Cuando los técnicos del SEM se personaron en el lugar, solamente pudieron certificar que el hombre había fallecido.

En estos momentos se ha iniciado una investigación por parte de los Mossos d'Esquadra para tratar de averiguar si la muerte del hombre ha sido natural tras dormir en la calle con su saco o, por el contrario, si ha habido alguna causa no natural que haya provocado su fallecimiento.