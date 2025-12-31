Los dos corredores sufrieron una parada cardiorrespiratoria, fueron atendidos en las inmediaciones y mandados al hospital

Los últimos días del año está marcado por el deporte, por actividades al aire libre o por ver cómo miles de 'runners' se ponen las zapatillas y realizan en cada una de las ciudades de España la mítica carrera de San Silvestre. Sin embargo, en la de Mérida, se ha vivido un gran momento de tensión con el accidente de dos corredores.

Dos hombres, de 47 y 61 años, han sufrido una parada cardiorrespiratoria mientras realizaban el recorrido de la carrera de San Silvestre en Mérida. Ambos fueron trasladados de máxima urgencia hasta las unidades de cuidados intensivos (UCI) del hospital, donde todavía se encuentran ingresados.

Según ha informado el Servicio Extremeño de Salud, ambos corredores fueron atendidos en las inmediaciones del recorrido que se produjo por las calles de la ciudad de Mérida. Una carrera popular a la que asistieron miles de personas y que, por desgracia, vivieron un momento de tensión con las dos víctimas.

El hombre de 47 años fue trasladado al hospital de la ciudad, donde ingresó directamente en UCI. El otro corredor, de 61 años, fue derivado inmediatamente al Hospital Universitario de Badajoz, donde también se le ingresó de forma directa en la UCI. Por el momento ambos están siendo tratados por los doctores y están a la espera de ver cómo evolucionan.