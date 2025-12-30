Muere el conductor de un quad al volcar en una salida de vía en Preixens en Lérida

Europa Press 30 DIC 2025 - 19:38h.

Con esta nueva víctima son 143 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.

El conductor de un quad falleció este lunes por la tarde tras salirse de la carretera entre Ventoses, en el término municipal de Preixens (Lérida), y Butsènit d'Urgell (Lérida), ha informado el Servei Català de Trànsit en un comunicado este martes.

Por causas que se están investigando el quad salió de la vía y acabó volcando, causando la muerte del conductor y único ocupante del vehículo, un hombre de 69 años vecino de Montgai (Lérida).

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 17.28 horas y desplazaron tres patrullas.

Además, también se desplazaron tres dotaciones de Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

