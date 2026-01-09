El presunto agresor, un joven de 25 años, habría agredido a ambas con una olla

Los hechos han ocurrido en el interior de una zona de apartamentos: los vecinos se vieron alertados por los gritos

Los Mossos d’Esquadra se encuentran en la búsqueda de un joven de 25 años acusado de haber dejado en muerte cerebral su pareja y en estado crítico a su suegra en Calella de Mar, Barcelona, en un suceso que se investiga.

La agresión habría tenido lugar en plena tarde en la calle de Tramuntana del citado municipio, pasadas las 15:00 horas del jueves y en el interior de un apartamento. Allí, presuntamente, el joven atacó a las dos mujeres dejándolas gravemente heridas.

El joven agredió a su pareja y su suegra y salió corriendo del lugar

Según fuentes policiales citadas por El País, el varón atacó a ambas con una olla tras acceder a una de las habitaciones, un suceso que alertó a algunos vecinos ante los gritos que escucharon. Después, vieron cómo el acusado de estos hechos salía corriendo del apartamento.

Tras recibir el aviso, los agentes desplazados hasta la zona hallaron a los dos mujeres malheridas, requiriendo atención médica urgente.

Ahora, los Mossos d’Esquadra investigan los hechos y buscan al joven acusado, el cual, según las primeras indagaciones, llevaría tiempo sin vivir en la zona.

Con el objetivo de localizarlo, las autoridades han distribuido su imagen entre las patrullas tras ser captado por cámaras de videovigilancia.