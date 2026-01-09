Álex Aragonés 09 ENE 2026 - 15:43h.

Susi había sido capturada en la naturaleza para ser exhibida en un circo y fue recibida por Safari Park Vergel antes de llegar al Zoo de Barcelona.

La elefanta superaba la esperanza de vida de esta especie bajo cuidado humano, que se localiza a los 39 años

BarcelonaEl zoológico de Barcelona ha perdido a uno de sus miembros más queridos. Se trata de la elefanta africana Susi, la más longeva de su especie en en el parque zoológico de la capital catalana, que ha muerto este viernes por causas naturales debido a su avanzada edad, que se calcula que tenía más de 55 años, "superando sobradamente la esperanza de vida" bajo cura humana, que se sitúa en 39 años.

Susi llegó al zoológico de Barcelona el 3 de septiembre de 2002. Desde su pasado, se sabe que había sido capturada en la naturaleza para ser exhibida en un circo y fue recibida por Safari Park Vergel antes de llegar al Zoo de Barcelona.

"Tenía un carácter fuerte y afable y siempre tuvo un vínculo muy estrecho con sus cuidadores", ha explicado el zoo de Barcelona tras la muerte de la elefanta. Una pérdida que ha llevado al parque a cerrar este viernes a causa de la muerte de Susi.

"Recordaremos siempre a Susi con gran estima"

"Los trabajadores y también los socios y visitantes recordaremos siempre a Susi con gran estima", ha expresado el parque tras el fallecimiento de una de las elefantas más longevas de Europa.

El parque catalán se ha especializado en el cuidado geriátrico para elefantes. Este proceso ha sido realizado por el Centro de Educación Zoológico para el Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona (AWEC) y ha permitido que el zoológico se posicione como un punto de referencia internacional en el cuidado y bienestar de los elefantes mayores.

50 años de educación ambiental

El Zoo de Barcelona celebró el pasado 27 de noviembre los 50 años de dedicación a la educación ambiental, en el que se puso en valor la contribución del personal a la educación de los niños y niñas del país y a la formación de universitarios, estudiosos e investigadores mediante la colaboración con universidades e instituciones diversas dedicadas a la zoología, conservación y bienestar animal entre otras disciplinas.

El parque tiene como misión la preservación de la biodiversidad del planeta y esta tarea tiene como uno de sus pilares fundamentales la educación de las generaciones futuras en el respeto de la naturaleza y del medio ambiente: "Por eso, se adapta a los cambios de la sociedad y actualmente pone énfasis en la importancia de la conservación de la biodiversidad y cómo los efectos del cambio climático y el impacto de la acción humana sobre la vida en el planeta están influyendo".