Una maquinista leonesa en prácticas, entre las heridas del accidente de Rodalíes en Barcelona en el que murió el conductor

Todas las líneas de Rodalies en Cataluña están suspendidas tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies. Europa Press
Una maquinista leonesa en prácticas ha resultado herida en el accidente de un tren de Rodalies ocurrido en Barcelona, en el que falleció el conductor de la locomotora. La joven viajaba en la cabina acompañando al maquinista como parte de su proceso de formación.

Según han confirmado fuentes sindicales, la trabajadora se encuentra hospitalizada tras sufrir fracturas de tibia y peroné, además de varias costillas rotas

Su estado es grave, aunque estable, y permanece bajo atención médica, la maquinista estaba acumulando horas de conducción en cabina, un requisito indispensable para completar su formación profesional. En el momento del siniestro viajaba junto a otros dos compañeros también en prácticas, además del maquinista titular, que perdió la vida en el impacto.

El accidente se produjo cuando el tren chocó contra un muro de contención que se había desprendido como consecuencia del fuerte temporal que afecta a Cataluña.

El desprendimiento se produjo instantes antes del paso del convoy, sin que el conductor pudiera evitar la colisión

El suceso ha provocado una fuerte conmoción en el sector ferroviario, especialmente entre los trabajadores en formación, y ha reabierto el debate sobre la seguridad de las infraestructuras ferroviarias en episodios de meteorología adversa.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si se activaron correctamente los protocolos de seguridad ante el temporal. Mientras tanto.

