Álex Aragonés Agencia EFE 21 ENE 2026 - 11:53h.

Largas colas se han formado en las paradas de autobuses, donde los usuarios se han visto obligados a improvisar sus rutas en pleno desconcierto

Los angustiosos instantes tras el choque mortal de un tren de Rodalies contra un muro de contención en Gelida, Barcelona: "Hay mujeres aquí, ¡venid!"

Compartir







BarcelonaLa suspensión del servicio de trenes en Cataluña tras el choque de un tren contra un muro en Gelida, que ha acabado con la vida del maquinista y con al menos 33 afectados y cinco heridos graves, ha causado desconcierto entre los usuarios del transporte público, que se han visto obligados a improvisar rutas para llegar a sus puestos de trabajo y seguir con su día a día.

Esta situación ha causado colas kilométricos para acceder al autobús en varios puntos del territorio catalán. De hecho, muchos viajeros de Rodalies se han encontrado este miércoles con la sorpresa de la suspensión del servicio ferroviario al llegar a la estación de Sants, la más importante de Barcelona.

Algunos de los usuarios se han quejado de la falta de información a primera hora de la mañana ya que la web de Rodalies, según han dicho, no recogía la interrupción del servicio, así como tampoco las pantallas de la estación.

Desconcierto entre los pasajeros

Entre la confusión y el desconcierto, algunos viajeros lamentaban la falta de información mientras que otros mostraban su comprensión por las alteraciones del servicio dado el grave accidente ferroviario ocurrido este martes entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), que provocó la muerte de un maquinista y heridas a 37 personas.

PUEDE INTERESARTE Cómo son y qué función tienen las cajas negras de los trenes que puede aclarar lo ocurrido en el accidente de Adamuz

Unos 400.000 viajeros utilizan cada día en Cataluña el servicio de Rodalies, según los últimos cálculos. La interrupción de Rodalies ha provocado además una mayor afluencia de viajeros en la red del Metro de Barcelona. Fuera de la capital catalana se han producido colas en muchas estaciones de autobuses, ya que es uno de los medios de transporte que se ha erigido como alternativa al tren.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante este escenario, la Generalitat de Cataluña ha autorizado a los concesionarios de líneas regulares de bus a utilizar vehículos de refuerzo de servicio discrecional para atender el aumento de la demanda de viajeros derivada del corte de la red de Rodalies. Sin embargo, los usuarios se han quejado por la tardanza de la decisión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Cuando ya se ha formado el caos en los buses y con un tráfico terrorífico a las 9 de la mañana. ¿ponéis refuerzo? ¿Y todos los que no hemos llegado al trabajo, exámenes y visitas médicas?", lamentaba una usuaria, mientras que otro ha ido más allá: "¿Y qué hacemos ahora? No hay ninguna alternativa a menos que quiera gastar dos horas para ir y dos horas más para volver a casa".

En el caso de otra persona, desconocía como desplazarse hasta el lugar de trabajo. "¿Cuál es el servicio alternativo desde Vilassar de Mar?¿Donde se cogen los autobuses y con qué horario?", preguntaba la usuaria, quien ha recibido respuesta de Rodalies sobre la página donde consultar el servicio alternativa. Sin embargo, no ha sido de gran utilidad: "Indica que no hay itinerarios disponibles. ¿Cómo voy a trabajar hoy?".

Los trenes siguen sin circular

A media mañana, desde la estación se informa ya por megafonía de que el servicio de Rodalies continúa interrumpido y que siguen los trabajos de verificación en las vías. Las pantallas indican también que los trenes no circulan todavía.

Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal en Gelida, donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias. El gestor ferroviario ha detallado que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.

En contraste con la situación de Rodalies, el servicio de alta velocidad no se ha visto afectado este miércoles y los trenes han ido saliendo y circulando con normalidad. Ello ha ayudado a algún usuario que debía trasladarse a Lleida o a Girona a encontrar alternativas para acercarse a su destino final.