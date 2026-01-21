El rescate de más de una hora de uno de los heridos en el accidente de Rodalies

El duro rescate de más de una hora de uno de los heridos en el accidente de Rodalies: se encontraba atrapado en la zona de la cabina

El "caos" en Cataluña tras la suspensión de Rodalies por el accidente de tren mortal en Gelida: "¿Cómo voy a trabajar?"

Compartir







El accidente de Rodalies que ocurrió la pasada noche del martes, se ha cobrado una vida, la del maquinista. Según apuntan las primeras hipótesis de la investigación, el descarrilamiento del tren se habría producido por el mal tiempo. El desprendimiento de un muro de hormigón cayó sobre la vía y acabó impactando directamente con el convoy.

Las lluvias dejaban acumulados al menos 100 litros por metro cuadrado. Un temporal que provocó el desprendimiento del muro que a su vez produjo que el tren descarrilase. La parte delantera y la cabina han quedado completamente destrozadas. El maquinista, que se encontraba en esa parte del convoy ha fallecido. Tenía 28 años y estaba haciendo las prácticas.

En la zona afectada también viajaban los pasajeros que han resultado gravemente heridos. Desde una imagen aérea y a plena luz del día se puede apreciar que la cabina y el muro de contención han quedado destrozados. Las autoridades han confirmado que las causas de este accidente se deben a una climatología desfavorable: "Las lluvias hicieron ceder el muro", explica Eduard Barca, agente de la Comisaría de los Mossos Sant Sadurní.

Cuando el tren impactó con el muro llovía intensamente. Este accidente se ha cobrado la vida de un joven maquinista de tan solo 28 años que estaba en prácticas. Decenas de heridos que acabaron por el andén cos serias lesiones. Chillidos, miedo y mucha confusión ante el segundo accidente de tren que se producía apenas unos días después de la tragedia de Adamuz.

Cómo fue el rescate de los heridos

Había más gente que se encontraba en la misma zona del tren que el conductor. A uno de los heridos tardaron más de una hora en poder liberarlo. Se había quedado atrapado entre los restos de la zona de la cabina. Es una imagen se le apreciaba con graves heridas en el rostro y en el pecho. Tan solo le asomaba la parte superior del cuerpo, el resto seguía dentro del tren accidentado hasta casi una hora después de la colisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otras imágenes que grabaron el resto de pasajeros que se encontraban en el primer vagón, muestran que el lateral quedó arrasado, dejando a mucha gente atrapada. El balance ha contabilizado una víctima mortal, 40 heridos y cinco graves. Un accidente que se produjo en la línea R4 de Rodalies.

Los Mossos analizan la caja negra del tren accidentado en Gelida

Los investigadores de los Mossos d'Esquadra desplegados en la zona cero del accidente de tren ocurrido este martes en Gelida (Barcelona) han recuperado la caja negra, que ya están analizando.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según informa la Policía de la Generalitat de Cataluña en redes sociales, el equipo de investigación que se encuentra en el lugar del siniestro ha recogido la máxima información para establecer la cronología y las causas del accidente, que se cobró la vida de un maquinista en prácticas y que causó heridas de diversa consideración a alrededor de 40 personas, cinco de ellas de gravedad.