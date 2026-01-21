Álex Aragonés 21 ENE 2026 - 16:42h.

La autopista AP-7 concentra un "tráfico de vehículos pesados importantísimo" y el corte, por el momento, es indefinido

El "caos" en Cataluña tras la suspensión de Rodalies por el accidente de tren mortal en Gelida: "¿Cómo voy a trabajar?"

BarcelonaEl choque de un tren contra un muro en Gelida (Barcelona), que ha acabado con la vida del maquinista y con al menos 33 afectados y cinco heridos graves, ha obligado a cortar la circulación en la AP-7, desde Martorell (Barcelona), a partir de este miércoles.

El riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene a la autopista en Gelida (Barcelona) ha obligado a cortar la circulación en esta autopista troncal de Cataluña desde Martorell en todos los carriles que van hacia el sur, una situación que según la Generalitat de Cataluña durará "unos días".

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha declarado a los medios en la Conselleria de Interior que se hace a petición de los técnicos del Ministerio de Transportes, para facilitar la retirada del convoy accidentado y reparar las afectaciones en el subsuelo de la autopista.

Corte indefinido

Inicialmente estaba previsto cortar la autopista en sentido sur durante la noche de este miércoles, pero efectivos de los Mossos d'Esquadra de Trànsit han iniciado ya el corte que por el momento es indefinido, pero que a partir de este jueves el Servei Català de Trànsit concretará su duración.

Los Bomberos de la Generalitat han alertado horas antes de una "posible inestabilidad" de la AP-7 en Gelida (Barcelona) tras el accidente de un tren por el desprendimiento de un muro de contención ubicado bajo la autopista.

Lo ha explicado el jefe de intervención de los bomberos, Guillem Amorós, que ha señalado que el muro que ha colapsado se apoya sobre el tren y que, por lo tanto, habrá que "estar alerta cuando se retire este vagón" para saber cómo puede actuar el terreno.

La AP-7 concentra un "tráfico de vehículos pesados importantísimo"

Esta mañana, las labores de los bomberos en la zona del siniestro se han centrado principalmente en analizar la evolución de los elementos estructurales, principalmente de este muro de contención, una tarea en la que ha participado el Grupo de Estructuras Colapsadas (GREP).

Amorós ha precisado que, debido a que la AP-7 concentra un "tráfico de vehículos pesados importantísimo", han requerido al gestor de la autopista, el Ministerio de Transportes, y de la vía ferriviaria, Adif, que hagan una evaluación conjunta para decidir si la carretera es o no segura.

Este miércoles se mantiene cerrado uno de los carriles de la AP-7 en Gelida, en sentido sur/Tarragona, el que se considera que podría presentar una afectación, si bien los bomberos aseguran que "los carriles que están abiertos en este momento se consideran aptos para el tráfico"

Recuperan la caja negra

Por su parte, el dispositivo de investigación en el lugar del siniestro ha permitido recabar la máxima información para establecer la cronología y las causas del accidente de Gelida.

"Nuestros especialistas en accidentes ferroviarios han recuperado la caja negra y la están analizando", han explicado los Mossos d'Esquadra, que continúan en la zona del accidente donde el muro cayó sobre una vía de la línea R4 de Rodalies, entre Gelisa y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) y provocó el choque de un tren con pasaje.