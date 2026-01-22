Los investigadores creen que lo que querían era llevarse los cogollos de marihuana de su casa.

'El Pachequero' tenía 41 años de edad y era conocido en El Algar. Murió desangrado en la puerta de su casa. Le habían disparado. Los investigadores aún buscan a sus asesinos, pero creen que no tuvieron intención de matarlo. De hecho, le dispararon en una pierna -pero el balazó destrozó la femoral- y huyeron del lugar de los hechos sin saber, tal vez, que habían acabado con su vida. Lo más probable, según los investigadores, es que intentaran con el disparo impedir que corriera y escapara, según ha adentado La Opinión de Murcia.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Juan XXIII de la localidad cartagenera de El Algar, en una vivienda tipo dúplex. A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, de los intensos esfuerzos realizados por los facultativos para estabilizar a la víctima y dada la gravedad de las heridas, 'El Pachequero fallecía en el lugar del suceso antes de poder ser evacuado a un centro hospitalario.

La idea de los investigadores es que los asesinos fueron a llevarse los cogollos de marihuana que 'El Pachequero' tenía en su casa de la que no sabe si llegaron a llevarse algo finalmente.

De hecho, la propia pareja de El Pachequero sería una de las personas que llamó a Emergencias para pedir socorro desveló que dos personas de origen marroquí habían irrumpido en su casa para robarles. Que a ella le habían amenazado con un destornillador y que a su pareja le habían pegado un tiro en la pierna cuando intentó salir de la casa para pedir ayuda. Los investigadores creen que fueron cuatro los asaltantes de la casa y que usaron una gran escalera para trepar hasta ella.