Un padre acuchilla a sus dos hijos en plena calle tras una discusión en Palma: los tres permanecen hospitalizados

Los dos hermanos, un joven de 22 años y una chica menor de edad que fueron apuñalados por su padre el martes por la noche en su casa de Son Gotleu, en Palma, siguen ingresados en el Hospital de Son Espases. De momento, su evolución es favorable, según informa ‘Diario de Mallorca’.

El joven de 22 años sigue en la UCI, fuera de peligro, y la chica menor de edad está en planta, recuperándose tras ser operada de urgencia de las manos. En el mismo centro hospitalario está su padre, el presunto agresor, bajo vigilancia policial. Se trata de un hombre de 53 años pendiente de una evaluación de su estado mental.

El padre apuñaló al hijo en el abdomen

La Policía Nacional sigue con la investigación y ha tomado declaración a varias de las víctimas. Los hechos ocurrieron en la medianoche del martes en el domicilio ubicado en la plaza Orson Welles, en Son Gotleu. En la vivienda se produjo una violenta pelea en la que el hombre de 53 años apuñaló a su hijo en el abdomen e hirió a su hija menor de edad, que sufrió graves cortes en las manos. También a su pareja, quien intentó interponerse y acabó con lesiones leves.

La Policía Nacional acudió a la casa tras recibir los avisos de lo ocurrido y encontraron a los implicados en la calle esperando la ayuda. Los agentes solicitaron la intervención urgente de las ambulancias del 061 mientras procedían a la detención del padre de los hermanos.

La hija tenía los tendones de la mano afectados por las cuchilladas

El hijo era el que se encontraba en peores condiciones tras haber recibido una grave puñalada en el abdomen. El hospital afirma que el paciente continúa ingresado en la UCI aunque evoluciona bien y no se teme por su vida. En cambio, su hermana menor de edad tuvo que ser intervenida de urgencia porque las cuchilladas le habían afectado los tendones de las manos. La joven está ingresada en planta y se recupera tras la operación.

La madre, que resultó herida leve, no ha tenido que ser ingresada en el centro hospitalario. Las autoridades siguen la investigación para conocer las causas de los hechos y están pendientes de una evolución médica del presunto agresor para ver si pueden interrogarle.