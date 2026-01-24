Iván Sevilla 24 ENE 2026 - 12:17h.

El accidente de tráfico se registró antes de las 21:35 horas en la carretera N-340 en Tarragona

La víctima, vecina de Alzira (Valencia), falleció al volcar su coche y salirse de la vía por la colisión

Compartir







TarragonaUna conductora de 30 años murió este 23 de enero en un accidente de tráfico tras chocar con un jabalí cuando circulaba cerca del municipio de La Ampolla (Tarragona).

Así lo ha confirmado el Servicio Catalán de Tráfico, que indica que el siniestro vial se registró en el punto kilométrico 1.101 de la carretera N-340. Concretamente poco antes de las 21:35 horas.

PUEDE INTERESARTE Herido grave el conductor de un turismo tras colisionar con un camión en la M-50 en Alcorcón

El turismo que conducía la mujer se topó de forma sorpresiva con el animal salvaje, que se cruzó en su trayectoria. Su coche volcó y se salió de la calzada. La víctima murió en consecuencia.

Vecina de Alzira, en Valencia

Viajaba ella sola, sus iniciales son S.V.D. y era vecina de la localidad de Alzira (Valencia). Los primeros en recibir el aviso del suceso fueron los Mossos d'Esquadra, que se desplazaron en cuatro patrullas.

PUEDE INTERESARTE Dos heridos graves al ser arrollados por una furgoneta que después invadió la acera en Madrid

También acudieron al lugar tres dotaciones de bomberos y varias ambulancias, pero los sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento de la conductora.

Se trata de la segunda persona que muere en accidente de tráfico en lo que llevamos de este 2026 en la red viaria interurbana de Cataluña.