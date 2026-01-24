Una mujer que estaba en el sistema de VioGén ha sido asesinada en Alhaurín el Grande, en Málaga

Pilar, de 38 años, primera víctima mortal por violencia de género de 2026, fue asesinada por arma blanca

Alhaurín el GrandeUna mujer, que estaba en el sistema de Viogen, ha sido asesinada este sábado en Alhaurín el Grande, en Málaga, y el presunto autor de los hechos se ha entregado en la prisión de Alhaurín de la Torre, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

El suceso ha ocurrido sobre las 11:40 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada de una persona que escuchaba a su vecina pidiendo ayuda.

La víctima presentaba heridas en su cuello

Al llegar los primeros agentes de la Guardia Civil observaron a la mujer con heridas en el cuello, y posteriormente los servicios médicos confirmaron su fallecimiento.

Se trata de una mujer de nacionalidad británica, cuya identidad responde a las iniciales de V.H.. El presunto autor, J. A. R., cuya relación con la víctima no ha sido aún aclarada, se entregó en la prisión de Alhaurín de la Torre.

Riesgo bajo en el sistema VioGen

El caso estaba activo en VioGen, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación.

Si se confirma este caso como violencia machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 serían ya 5 y a 1.347 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Ayuda a las víctimas de la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.