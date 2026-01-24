La lista completa de los nominados a los Premios Feroz 2026

La ceremonia tiene lugar este sábado 24 de enero en Pontevedra, en el Pazo da Cultura de la ciudad gallega
Listado de ganadores de los Premios Feroz 2025: una gala reivindicativa con sabor gallego
Los Premios Feroz 2026 se presentan este año como una de las citas más importantes del calendario audiovisual español, reuniendo a lo más destacado del cine y las series nacionales en una ceremonia que tiene lugar este sábado 24 de enero en Pontevedra, en el Pazo da Cultura de la ciudad gallega.
Organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), estos galardones son considerados la antesala clave de los Premios Goya, previstos para el próximo 28 de febrero.
En esta 13ª edición, la gala cuenta con un equipo de presentadores formado por Petra Martínez, Samantha Hudson, Antonio Durán 'Morris' y Elisabet Casanovas, quienes conducirán la velada ante más de mil invitados, incluidos numerosos nominados, creadores y figuras del 'star system' español. Entre los títulos que parten como favoritos figuran películas como 'Los domingos', con nueve nominaciones, 'Maspalomas' y 'Sirat', con siete cada una.
Los nominados
Mejor película dramática
- 'Los domingos', producida por Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida, Nahikari Ipiña, Manu Calvo.
- 'Maspalomas', producida por Ander Barinaga-Rementeria Arano, Ander Sagardoy Múgica, Fernando Larrondo, Xabier Berzosa.
- 'Romería', producida por María Zamora, Olimpia Pont Cháfer, Àngels Masclans.
- 'Sirat', producida por Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó, Xavi Font.
- 'Sorda', producida por Miriam Porté, Nuria Muñoz Ortín, Adolfo Blanco, Gerard Marginedas.
Mejor película de comedia
- 'La cena', producida por Cristóbal García, Lina Badenes, Roberto Butragueño.
- 'Decorado', producida por Chelo Loureiro, Iván Miñambres, Jose María Fernández de Vega, Nuno Beato
- 'Mi amiga Eva', producida por Marta Esteban, Laia Bosch.
- 'Rondallas', producida por Ramón Campos, Victor Fandiño.
- 'Wolfgang', `producida por Núria Valls, Marta Sánchez de Miguel, Gerard Verdaguer, Ghislain Barrois.
Mejor dirección
- Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por 'Maspalomas'.
- Oliver Laxe por 'Sirat'.
- Eva Libertad por 'Sorda'.
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'.
- Carla Simón por ‘Romería'.
Mejor actriz protagonista de una película
- Ángela Cervantes por 'La furia'.
- Miriam Garlo por 'Sorda'.
- Patricia López Arnaiz por 'Los domingos'.
- Nora Navas por 'Mi amiga Eva'.
- Blanca Soroa por 'Los domingos'.
Mejor actor protagonista de una película
- Mario Casas por ‘Muy lejos'.
- Álvaro Cervantes por 'Sorda'.
- Sergi López por 'Sirat'.
- Jose Ramon Soroiz por 'Maspalomas'.
- Alberto San Juan por 'La cena'.
Mejor actriz de reparto de una película
- Nagore Aranburu por 'Los domingos'.
- Iraia Elias por 'Un fantasma en la batalla'.
- Elena Irureta por 'Sorda'.
- Maria de Medeiros por 'Una quinta portuguesa'.
- Elvira Mínguez por 'La cena'.
Mejor actor de reparto de una película
- Asier Etxeandia por 'La cena'.
- Miguel Garcés por 'Los domingos'.
- Joaquín Núñez por 'Los Tigres'.
- Miguel Rellán por 'El cautivo'.
- Kandido Uranga por 'Maspalomas'.
Premio Feroz DAMA al mejor guion de una película
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'.
- Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas'.
- Carla Simón por 'Romería'
- Oliver Laxe, Santiago Fillol por 'Sirat'.
- Eva Libertad por 'Sorda'.
Mejor música original
- Alejandro Amenábar por .'El cautivo'.
- Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) por 'Daniela Forever'.
- Aránzazu Calleja por 'Maspalomas'.
- Ernest Pipó por 'Romería'.
- Kangding Ray por 'Sirat'.
Mejor tráiler
- Alberto de Toro por 'La cena'.
- Mikel Garmilla por 'Maspalomas'.
- Aitor Tapia, Manel Barriere por el tráiler final de 'Los domingos'.
- Miguel Ángel Trudu, Jorge García Soto por 'Romería'.
- Aitor Tapia por 'Sirat'.
Mejor cartel
- Jimena Merino, Álvaro León, Luis León, David Herranz por el cartel final de 'Los domingos'.
- Dan Petris, Jaume Caldés por 'Muy lejos'.
- Jose A. Peña, Quim Vives por 'Romería'.
- Daniel Requena, Alba Vence, Quim Vives por 'Sirat'.
- Ana Dominguez, Rafa Castañer por 'Tardes de soledad'.
Mejor serie dramática
- 'Anatomía de un instante', producida por José Manuel Lorenzo, Domingo Corral, Manuela Ocón Aburto, Fran Araújo.
- 'La canción', producida por Susana Herreras, Fran Araújo, Pepe Coira, Ignacio Corrales.
- 'Pubertat', producida por Oriol Maymó, Miriam Porté.
- 'La ruta Vol 2: Ibiza', producida por Montse García, Nacho Lavilla, Eduardo Villanueva.
- 'Yakarta', producida por Fran Araújo, Diego San José, Alejandro Flórez, Javier Méndez.
Mejor serie de comedia
- 'Animal', producida por Aitor Gabilondo, Jota Aceytuno.
- 'Furia', producida por Santi Botello, Tedy Villalba Jr., Antonio Trashorras, José María Caro.
- 'Poquita fe', producida por Juan Maidagán, Pepón Montero, Fran Araújo, Pepe Ripoll.
- 'La suerte. Una serie de casualidades', producida por Sofía Fábregas, Luis Santamaría, Pablo Guerrero, Paco Plaza.
- 'Superestar', producida por Javier Ambrossi, Javier Calvo.
- 'La vida breve', producida por Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, Antonio Asensio, Susana Herreras.
Mejor actriz protagonista de una serie
- Anna Castillo por 'Su Majestad'.
- Ingrid García-Jonsson por 'Superestar'.
- Esperanza Pedreño por 'Poquita fe'.
- Candela Peña por 'Furia'.
- Carla Quílez por 'Yakarta'.
- Carolina Yuste por 'La canción'.
Mejor actor protagonista de una serie
- Javier Cámara por 'Yakarta'.
- Raúl Cimas por 'Poquita fe'.
- Ricardo Gómez por 'La suerte. Una serie de casualidades'.
- Álvaro Morte por 'Anatomía de un instante'.
- Luis Zahera por 'Animal'.
Mejor actriz de reparto de una serie
- Julia de Castro por 'Poquita fe'.
- María Jesús Hoyos por 'Poquita fe'.
- Rocío Ibáñez por 'Superestar'.
- Natalia de Molina por 'Superestar'.
- Betsy Túrnez por 'Pubertat'.
- Leonor Watling por 'La vida breve'.
Mejor actor de reparto de una serie
- Carlos Bernardino por 'La suerte. Una serie de casualidades'.
- Eduard Fernández por 'Anatomía de un instante'.
- David Lorente por 'Yakarta'.
- Secun de la Rosa por 'Superestar'.
- Manolo Solo por 'Anatomía de un instante'.
Premio Feroz DAMA al mejor guion de una serie
- Rafael Cobos, Fran Araújo, Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'.
- Félix Sabroso, Juan Flahn por 'Furia'.
- Juan Maidagán, Pepón Montero por 'Poquita fe'.
- Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra, Claudia Costafreda por 'Superestar'.
- Diego San José, Daniel Castro, Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta'.
Premio Feroz Arrebato de ficción
- 'Aro berria', de Irati Gorostidi Agirretxe.
- 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe.
- 'Estrany riu', Jaume Claret Muxart.
- 'Silencio', de Eduardo Casanova.
- 'Los Tortuga', de Belén Funes.
Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción
- 'A nuestros amigos', de Adrián Orr.
- 'Ellas en la ciudad', de Reyes Gallegos.
- 'Filmei paxaros voando', de Zeltia Outeiriño González.
- 'Madrid, Ext.', de Juan Cavestany.
- 'Tardes de soledad', de Albert Serra.
Premio Feroz Audi de Honor
- Marta Fernández-Muro