La familia ha confirmado este sábado su fallecimiento días después de que fuese trasladado al hospital en estado crítico

Un niño australiano de 12 años, identificado como Nico Antic, ha fallecido en un hospital de Sídney tras sufrir un grave ataque de tiburón el pasado domingo en el puerto de Sídney. La familia ha confirmado su muerte este sábado 24 de enero, días después de que fuese trasladado en estado crítico tras el incidente.

Los padres del menor, Lorena y Juan Antic, han emitido un comunicado en el que han expresado su profundo dolor por la pérdida de su hijo, a quien describieron como "un niño feliz, amable, deportista y lleno de vida", pidiendo respeto por su privacidad en estos momentos, tal y como recogen medios locales australianos.

Asimismo, han aseverado que se encuentran "desconsolados" y han agradecido "sinceramente a los socorristas y a los equipos del Hospital de Niños de Sídney, Randwick, por todo lo que hicieron para cuidar a Nico".

El suceso

El ataque sucedió alrededor de las 16:00 horas del pasado 18 de enero en una zona rocosa conocida por el nombre de Hermitage Foreshore Walk, cerca de Shark Beach en Vaucluse, en el este de Sídney, a unos 9 kilómetros del centro de la ciudad.

El pequeño y varios amigos estaban saltando al agua desde las rocas cuando, según las autoridades, un tiburón toro, especie que frecuenta aguas poco profundas y turbias, lo mordió, provocándole heridas graves en ambas piernas.

Sus amigos consiguieron sacarle del agua poco después del ataque, antes de que llegaran los equipos de emergencia. Agentes de la policía marítima aplicaron torniquetes para detener la hemorragia, y fue trasladado al Sydney Children's Hospital en Randwick en estado crítico, donde ha sido atendido durante casi una semana. Finalmente, la gravedad de sus heridas han provocado su deceso.

La comunidad, autoridades y usuarios de redes sociales han expresado su consternación por la pérdida de Nico. Además, se ha organizado una campaña de recaudación de fondos para apoyar a la familia Antic durante este periodo, que ha recibido ya miles de dólares en donaciones.

Varias playas cerradas

Este ataque forma parte de un inusual brote de actividad de tiburones en la costa de Nueva Gales del Sur, con al menos cuatro incidentes sucedidos en un lapso de 48 horas, lo que ha llevado a las autoridades a cerrar temporalmente varias playas en la región.

Las autoridades han sugerido que las intensas lluvias, que enturbiaron las aguas y atrajeron peces y otros animales, podrían haber incrementado la presencia de tiburones cerca de la costa.

Anualmente hay menos de 100 ataques de tiburón a nivel mundial, siendo la cifra promedio alrededor de 70, aunque los números varían cada año, con 69 en 2023 y solo 47 en 2024, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones.