El presunto asesino se entregó voluntariamente a la policía y confesó haber matado a su compañera de piso tras una discusión

Un hombre de 65 años, detenido como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en un piso de Lleida

Los investigadores han determinado que el hombre detenido este domingo en Lleida tras entregarse voluntariamente después de asesinar presuntamente a mujer de 53 años era el compañero de piso de la víctima, aunque entre ellos no existía relación sentimental, por lo que, por el momento, el caso no se investiga como violencia de género, informa El Periódico.

El detenido relató a los agentes que había acuchillado a la mujer durante una discusión doméstica. Tras los hechos, abandonó el cuerpo en el domicilio y se dirigió por su propio pie a dependencias policiales para explicar lo ocurrido. Una patrulla se desplazó inmediatamente al lugar indicado y localizó a la víctima sin vida. Los sanitarios del Sistema d’Emergències Médiques (SEM), activados por los Mossos, intentaron reanimarla, aunque únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Un tercer residente era la pareja de la víctima

En el piso residía también un tercer hombre, pareja de la víctima, que no se encontraba en la vivienda en el momento del crimen. La zona, según fuentes policiales, ha sufrido un notable deterioro en los últimos años, con un aumento de conflictos vecinales y problemas de convivencia.

El agresor, que contaba con antecedentes por delincuencia común, cumplía actualmente una condena de prisión en régimen que le permitía salidas al exterior. Los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción de los hechos y en la verificación del relato del detenido. Para ello, se apoyarán en la inspección ocular realizada en el domicilio y en los resultados de la autopsia, que deberá determinar si las lesiones y el escenario coinciden con la versión ofrecida por el presunto homicida.

Los Mossos mantienen al hombre bajo custodia y lo investigan por un delito de homicidio. Está previsto que pase a disposición judicial a lo largo del martes.

Tras conocerse el crimen, el Ayuntamiento de Lleida emitió un comunicado en el que expresó su “pesar”, condenó lo ocurrido como “feminicidio” y decretó tres días de luto oficial. Este lunes, la plaza de la Paeria acogió un minuto de silencio en memoria de la víctima. Al acto asistieron el alcalde, Fèlix Larrosa, la consellera de Igualtat i Feminismes, Eva Menor, así como familiares, amistades y los hijos de la mujer, visiblemente afectados.