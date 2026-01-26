Claudia Barraso 26 ENE 2026 - 17:43h.

Una escuela de Badalona tendrá que indemnizar con 12.000 euros a la familia de una alumna que sufrió acoso durante más de un año

La Institución Cultural Laietània de Badalona ha sido condenada a indemnizar con 12.000 euros a la familia de una alumna que recibió acoso en el centro y también a través de redes sociales. Los padres reclamaron al colegio esa cantidad como daños morales, por su responsabilidad al no evitar estas humillaciones sufridas por su hija.

La Sección Civil del Tribunal ha señalado que en 2021 existió un hostigamiento hacia la menor durante meses, que incluía vejaciones y humillaciones continuadas por parte de otros alumnos. La alumna recibía insultos por su aspecto físico, como “anoréxica” o “marginada”. No solo se trataba de agresiones verbales, sino que también quedó asilada del grupo. Este acoso fue cada vez a más, llegando a recibir mensajes de la misma índole a través de redes sociales.

Esas cuentas desde donde recibía los mensajes fueron aportadas al procedimiento, por lo cual la magistrada ha estimado los informes policiales en los que afirma que la víctima sufrió una discriminación por su aspecto físico, sin que se tomasen medidas al respecto por parte del centro, según han informado medios como ‘El Periódico’. Por ello, la jueza ha considerado que la escuela “abandonó su condición de garante”.

La alumna tuvo que abandonar el centro

La sentencia refleja que el acoso comenzó en febrero de 2021, pero no fue hasta meses más tarde que el centro activó el protocolo antibullying. Ante ello, la jueza estima que no se protegió “la integridad física y moral de la víctima”. La alumna tuvo que abandonar el centro ante un acoso que no cesaba. Ante esta situación, el centro ha sido condenado a indemnizar a los padres por los daños morales causados a su hija, quien sufrió problemas de salud mental por este caso de acoso. A pesar de ello, la sentencia no es firme y prevé la posibilidad de que puedan interponer un recurso de apelación dentro de un plazo de 20 días.