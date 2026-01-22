Rocío Amaro Europa Press 22 ENE 2026 - 16:32h.

El centro activó el protocolo de acoso escolar el 8 de enero y ha impuesto la expulsión máxima de 29 días a un alumno de 14 años tras confirmar los hechos

La familia denuncia la difusión de imágenes y ‘stickers’ del menor en los baños del instituto y a través de WhatsApp desde el pasado verano

MálagaLa Guardia Civil ha asumido la investigación de un presunto caso de acoso escolar continuado a un menor con discapacidad en un centro educativo de Villanueva del Trabuco (Málaga), según han confirmado fuentes del propio cuerpo. El alumno tiene 14 años, un 65% de discapacidad reconocida y grado II de dependencia.

Según ha adelantado el diario "Málaga Hoy", la madre del menor denunció ante la Benemérita una situación prolongada de acoso, así como la supuesta existencia de fotografías íntimas y ‘stickers’ de su hijo colocados en los baños del instituto. De acuerdo con el testimonio recogido por este rotativo, estas imágenes habrían sido difundidas a través de WhatsApp desde el verano del año pasado.

Paralelamente a la investigación policial, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo mantiene activo el protocolo específico de actuación ante posibles casos de acoso escolar. Fuentes de la Consejería han indicado que dicho protocolo fue puesto en marcha por la dirección del centro el pasado 8 de enero, tras una nueva denuncia de la familia una vez reanudadas las clases después de las vacaciones de Navidad.

El menor ya había sido expulsado en el mes de diciembre

Desde Educación se detalla que no era la primera intervención del instituto ante esta situación. A principios de diciembre, el centro ya había adoptado medidas disciplinarias tras detectarse conductas reprochables contra el alumno con necesidades educativas especiales. En concreto, se impuso una expulsión de tres días a un estudiante por un episodio que en ese momento fue considerado aislado. Estas medidas, junto con actuaciones de protección y convivencia, fueron comunicadas a la familia.

No obstante, según explican fuentes de la Delegación, tras la vuelta a las aulas en enero se produjeron nuevas conductas contra el menor, lo que llevó a la familia a solicitar formalmente la apertura del protocolo de acoso escolar. A partir de ese momento, se activaron los mecanismos previstos, entre ellos reuniones con las familias del alumnado implicado y la recopilación de información por parte del Servicio de Inspección Educativa.

Como resultado de este proceso, se ha confirmado la existencia de un caso de acoso escolar. El centro ha impuesto la sanción más grave contemplada en un instituto público, la expulsión durante 29 días de un alumno de 14 años por vejaciones a un compañero. Durante este periodo, el estudiante sancionado está recibiendo formación de manera telemática, tal y como establece la normativa, mientras continúa el seguimiento del caso.

Asimismo, el instituto ha adoptado medidas cautelares adicionales para garantizar la integridad del alumno afectado y ha puesto toda la documentación y actuaciones realizadas a disposición de la Guardia Civil. Desde la Delegación de Desarrollo Educativo señalan que el centro "sigue avanzando en el cumplimiento de todos los pasos que conforman el protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar" y que se está investigando la posible implicación de otros alumnos que pudieran haber actuado como cómplices.

Vox pide explicaciones en el Parlamento andaluz

El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha registrado una serie de preguntas para que la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, ofrezca explicaciones sobre la gestión de este caso de acoso escolar a un alumno con TEA en el IES Sierra de San Jorge, en Villanueva del Trabuco.

El parlamentario andaluz de Vox y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Educativo, Antonio Sevilla, ha calificado los hechos de "deleznables" y ha reclamado al Gobierno andaluz que active "todos los protocolos existentes para proteger al menor y para identificar y sancionar a los responsables".

Antonio Sevilla ha subrayado la necesidad de garantizar la protección del alumno afectado y ha pedido la comparecencia de la consejera en el Parlamento para explicar qué medidas se han adoptado desde su departamento para salvaguardar el bienestar del menor.