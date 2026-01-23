La Fundación Educativa Mary Ward difunde un comunicado tras la querella de los padres de Sandra Peña contra el Colegio Irlandesas Loreto

La familia de Sandra Peña quiere llegar hasta el final y la máxima pena para el colegio

Compartir







La Fundación Educativa Mary Ward, a la que pertenece el Colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla, el centro en el que estudiaba Sandra Peña, ha mandado un comunicado a la comunidad educativa tras la querella presentada por la menor fallecida.

En el escrito han mostrado "su apoyo y confianza" hacia los profesores del centro contra los que se ha querellado la familia. "Nuestra Fundación rechaza las acusaciones contra nuestros docentes y contra el Colegio ya que no responden a la realidad de lo acontecido y, por tanto, no son justas", ha afirmado la fundación.

PUEDE INTERESARTE La Justicia admite la querella por la muerte de Sandra Peña y mantiene bajo investigación al colegio

En esta línea, la presidente de la fundación y firmante del comunicado, Elena Cerdeiras, ha señalado que "desde el momento en el que el Colegio tuvo conocimiento de la posible situación de vulnerabilidad por la que estaba atravesando la menor" la dirección y el colegio "adoptaron todas las medidas que se contemplan en los protocolos".

Actitud de prudencia en las comunicaciones públicas del centro

Entre las medidas aplicadas ha indicado que "se mantuvo una comunicación periódica y coordinada con un profesional externo, se informó de la situación al claustro de Secundaria para establecer una red de vigilancia, se formaron los grupos de clase adecuados para el bienestar de la alumna, se designaron dos docentes de referencia como figuras de apoyo y confianza de la misma dentro del centro y asesoraron a la familia para que solicitara una derivación a los servicios de salud mental".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Durante los 50 años de trayectoria del Colegio Irlandesas Loreto, nuestros profesionales se han afanado en inculcar los principios y valores de la Fundación Educativa Mary Ward para cuidar de la mejor manera posible las necesidades de nuestro alumnado y nuestras familias", ha subrayado el comunicado.

En esta línea, la fundación ha remarcado que "seguirá colaborando con la Justicia y con las autoridades educativas en el esclarecimiento de los hechos". Asimismo, ha reiterado su "más sentido pésame a la familia de Sandra". En paralelo, ha defendido que el centro "ha mantenido una actitud de prudencia en sus comunicaciones públicas, con el objetivo de seguir las indicaciones de las autoridades competentes y garantizar en todo momento la protección de los alumnos, que constituyen la máxima prioridad".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Querella contra el colegio y el personal docente

El comunicado llega después de que la familia de Sandra Peña presentara el pasado 9 de enero una querella contra el Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado "implicado" en el presunto suicidio de la menor, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre.

Según ha informado a 'Europa Press' el tío de la familia, Isaac Villar, ciertos indicios de las diligencias practicadas por la Fiscalía al respecto de la actuación y posible responsabilidad de los profesionales del centro educativo en el que estudiaba la víctima llevan a concluir "sin lugar a dudas" la posible implicación de los mencionados docentes en el caso, dada su "falta" de actuación en el presunto caso de acoso que podría haber sufrido Peña.

Por ello, la familia ha decidido presentar finalmente la mencionada querella, que alega que los implicados habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante. La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.