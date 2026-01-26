Los hechos ocurrieron en junio de 2023, cuando el condenado, que tenía sus facultades volitivas levemente afectadas, disparó contra do sagentes

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la condena a 15 años de cárcel para el autor de un delito de intento de asesinato y dos atentados agravados contra agentes de la autoridad por abrir fuego contra dos agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d'Esquadra, según la sentencia consultada por Europa Press.

El TSJC ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona en 2025, que ha confirmado íntegramente.

Los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2023, cuando el condenado, que tenía sus facultades volitivas levemente afectadas, disparó contra dos agentes del GEI tras atrincherarse en su casa de Les Llosses (Girona) después de herir de gravedad a su vecino.

Uspac asegura que los agentes heridos tuvieron que afrontar el procedimiento sin que los abogados de la Conselleria de Interior se personase como acusación, cuya defensa penal recayó "exclusivamente" en manos del citado sindicato.