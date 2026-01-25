Iván Sevilla 25 ENE 2026 - 20:14h.

La colisión entre un turismo y la bicicleta se produjo en la carretera C-243c en Subirats, Barcelona

El hombre fallecido en el siniestro, ocurrido poco antes de las 7:48 horas, tenía 56 años

BarcelonaUn conductor ha sido detenido este 25 de enero después de verse implicado en un accidente con un ciclista muerto, según han informado los Mossos d'Esquadra. El suceso ha ocurrido en la provincia de Barcelona.

Concretamente, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha comunicado que el siniestro vial se registró a las 7:48 horas en el punto kilométrico 4,8 de la carretera C-243c en Subirats, en la comarca del Alto Penedés.

Allí se produjo un choque entre un turismo y una bicicleta, por causas que aún se siguen investigando. Como resultado de esta colisión, el hombre que circulaba en el vehículo de dos ruedas falleció in situ.

Dio positivo en alcohol y drogas

Las iniciales de la víctima son M.N.R. y tenía 56 años. Sanitarios desplazados en ambulancias no pudieron hacer nada por salvarle la vida tras el impacto que había recibido del automóvil.

Al lugar llegaron también cuatro patrullas de los Mossos y tres dotaciones de bomberos. Cuando le practicaron las pruebas de alcoholemia y drogas al conductor del coche, en ambas los resultados fueron positivos.

Se le podría acusar de un presunto delito de homicidio imprudente grave, castigado con penas de cárcel. Con el fallecimiento del ciclista, ya son tres las personas muertas en accidentes de tráfico este 2026 en Cataluña, tras el de la joven que chocó con un jabalí.