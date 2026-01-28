Álex Aragonés 28 ENE 2026 - 11:59h.

El entorno de la madre afirma que la menor regresa a El Prat de Llobregat: "Lo hemos conseguido gracias a una ola de solidaridad"

La angustia de la familia de Gina, la menor sustraída por su padre: "Ha pasado alguna otra vez, Facundo es muy impulsivo y violento"

Barcelona"Gina vuelve a casa". La pequeña de cinco años retenida por su padre en Italia ya está de regreso a Barcelona, después de que la madre de la menor denunciase su desaparición el pasado 14 de diciembre.

Según explicó la madre de Gina a Informativos Telecinco, el padre no la devolvió a su madre incumpliendo el régimen de visitas y días más tarde fue localizada en la población de Vitualizo (Italia). Una angustia que llega a su fin, tal y como ha confirmado el entorno de la menor.

"Lo hemos conseguido gracias a una ola de solidaridad, al acompañamiento jurídico y al apoyo institucional. Ahora la familia necesita intimidad, para acompañar a Gina tras el trasiego que ha sufrido", ha destacado la familia materna, que ha agradecido el apoyo institucional del Ayuntamiento de El Prat, así como de las abogadas que han ayudado a la familia y la "solidaridad de cientos de personas y entidades vecinales, educativas, culturales y sociales".

El padre no devolvió a la pequeña

Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para localizar a Gina, cuyo padre debía haberla devuelto a la madre el fin de semana de los días 13 y 14 de diciembre, tras el régimen de visitas establecido judicialmente. Facundo, el padre, no devolvió a la pequeña en el punto de encuentro acordado tras un régimen de visitas establecido judicialmente.

Gina fue localizada sana y salva en Italia en una operación en la que trabajaron en estrecha colaboración los Mossos d'Esquadra y las autoridades italianas a través del programa SIRENE; también participaron una agencia de detectives privados.

La familia ante esta situación con la menor, en paradero desconocido junto a su progenitor, alertó a los Mossos d'Esquadra de El Prat de Llobregat. Además interpuso una denuncia contra el padre, quien tiene pendiente un juicio por maltratos a su expareja, madre de Gina. El hombre, después de no devolver la niña a la madre, apagó el teléfono y se mantuvo ilocalizable sin que nadie del entorno materno de Gina supiera de su paradero hasta este jueves.

"Ahora toca que se recuperen con calma e intimidad"

La familia materna afirmó que Gina estaba en un centro de menores en Nápoles: "A pesar de todas las gestiones realizadas con el esfuerzo de las administraciones locales, autonómicas y estatales, no ha sido posible recibir respuesta positiva alguna de Italia".

Su entorno apuntaba que existía una resolución dictada por un juzgado catalán por la que la niña debería haber sido devuelta: "Sin embargo, Italia persiste en considerar que es el país competente para resolver la custodia". Una situación que finalmente ha acabado con el retorno de la menor a Cataluña.

"Una noticia que todas esperábamos. Ahora toca que Gina y su familia se recuperen con calma e intimidad", culmina el entorno de la madre de Gina, quien ha agradecido que sigan "ayudando, preservando y respetando" su intimidad.