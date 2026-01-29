Rocío Amaro 29 ENE 2026 - 16:40h.

La comparsa de Martínez Ares ha regresado al Falla con uno de los pasodobles más impactantes del COAC 2026, una letra dura y directa sobre el acoso escolar y el suicidio juvenil

CádizAnoche tuvo lugar en el Gran Teatro Falla una de las actuaciones más esperadas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC 2026). La comparsa 'Los Humanos', de Antonio Martínez Ares, se presentó tras dos años sin pisar las tablas del certamen. Un regreso de lo más esperado, no sólo por su trayectoria (Ares es uno de los autores más reconocidos en la historia del Carnaval de Cádiz), sino también porque desde su anuncio se intuía que la puesta es escena sería intensa y meditada.

La comparsa actuó dentro de la última jornada de la fase de preliminares, en la que se decidieron las agrupaciones que pasan a Cuartos de Final del COAC 2026. Era el plato fuerte de la noche, y no defraudó.

El pasodoble que obligó a escucharse

Entre los momentos más aplaudidos y más emocionantes de la actuación estuvo un pasodoble que abordó el acoso escolar y el suicidio de jóvenes sin contemplaciones. Una letra que se alzó con una carga directa y conmovedora, sin eufemismos, hablando de la violencia que sufren muchas personas en las aulas y de las consecuencias que puede tener.

Martínez Ares desgranó versos muy duros, que no dejaban lugar a medias tintas: "Tú debes de ser el cobarde… Vendrás temblando desde tu casa hasta la clase… hasta conseguir querer morir. Eres una mierda, sí, seré tu pesadilla".

Frases que mostraron ayer la crudeza de la realidad de los jóvenes que sufren acoso, señalando la indiferencia de muchos de los que les rodean: "Docente, padres, amigos y directores, todos callados como putas, vergüenza de nuestro genial sistema".

No quedaba ahí el ataque de la copla gaditana: "Si hoy otro niño se suicida porque no hay otra salida, el mensaje está muy claro. No busquen un asesino que no necesitamos, entre todos lo matamos". De esta forma, Martínez Ares ha vuelto a demostrar que el Carnaval de Cádiz no es solo música y humor, sino que es un lugar donde las letras golpean, incomodan y hacen pensar.

Entre la música y la reflexión

Martínez Ares, cuyo regreso al COAC había sido anunciado como uno de los grandes alicientes de esta edición, planteó con "Los Humanos" una comparsa nostálgica y reflexiva.

El COAC siempre ha sido más que un concurso de agrupaciones; es un reflejo de la sociedad que observa temas contemporáneos desde las tablas del teatro, usando la música y la letra para generar conversación y crítica.