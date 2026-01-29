Suspenden la circulación de trenes a su paso por Cervera y Tàrrega por riesgo de desprendimiento

La circulación de trenes entre Cervera y Tàrrega, Lleida, se ha suspendido cautelarmente este jueves por la tarde debido al riesgo de desprendimiento sobre la vía, según han informado en redes sociales Adif y Protección Civil.

La suspensión cautelar afecta a los trenes de media distancia que circulan en el tramo Lleida-Barcelona. Adif ha anunciado que está previsto un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados por el incidente.