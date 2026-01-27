Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona vuelven a circular a 230 km/h tras la reparación de la vía

Adif ha recuperado la velocidad máxima permitida de 230 kilómetros por hora en los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, después de reparar la rotura en la vía, según ha confirmado Adif, tras solucionar la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.

El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.