Última hora de accidentes ferroviarios en España| Adif recupera los 230 km/h en el AVE Madrid-Barcelona tras reparar la vía
Los viajeros sintieron un frenazo brusco del tren Alvia que sufrió las consecuencias del desprendimiento de tierra
El Gobierno cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies ante el descontrol en la circulación de trenes
El funcionamiento de los trenes en Cataluña y en el resto de España sigue en el centro de la atención, después de la caótica jornada que han sufrido los miles de usuarios del servicio de Rodalies. Los trenes de media distancia catalanes circularon mal, tarde y nunca, entre suspensiones y retrasos. Finalmente, el Ministerio de Transporte cesó al director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, mientras la investigación sobre el accidente en Adamuz ya apunta al fallo de una soldadura, como causa principal del descarrilamiento del tren Iryo el pasado 18 de enero.
Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona vuelven a circular a 230 km/h tras la reparación de la vía
Adif ha recuperado la velocidad máxima permitida de 230 kilómetros por hora en los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, después de reparar la rotura en la vía, según ha confirmado Adif, tras solucionar la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.
El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.
Desde hoy martes abonos gratuitos para viajar en Rodalies, válidos durante un mes
Desde este martes, 27 de enero, se ha habilitado un sistema de abonos gratuitos que se deberán adquirir en las estaciones, taquillas o máquinas de aquellas estaciones donde haya servicio. Estos títulos son gratuitos y tendrán una validez de 30 días contados desde el 26 de enero o hasta que se agoten los 10 viajes que incluyen, que se deberán recoger en una de las taquillas de Renfe en las estaciones.
Protesta el 7 de febrero por el caos en Rodalies
Las plataformas de usuarios del tren, la formación independentista ANC (Assemblea Nacional Catalana) y la Plataformes d'Usuaris de Tren de Catalunya, han convocado una protesta en Barcelona el próximo 7 de febrero para exigir mejoras en el servicio de Rodalies por el caos ferroviario y fallos en la red de cercanías. La movilización se se manifestará bajo el lema “¡Basta!!, (Prou!) busca visibilizar la crítica situación del transporte público en Cataluña.
Renfe informa que Rodalies funciona este martes "con razonable normalidad": abono gratuito y mapa de las líneas
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado que este martes Rodalies funciona "con razonable normalidad" de acuerdo a la oferta prevista. Los técnicos de Adif, mientras tanto, siguen trabajando para reabrir más tramos cortados. Este martes, ya están a disposición de los usuarios elabono gratuito para viajar en los trenes de Cercanías catalanes y que estarán en vigor durante un mes.
Una roca impacta contra un vagón de un tren Alvia a la altura de Galica
Los pasajeros del Alvia que circulaba la pasada noche de Barcelona a Galicia sintieron un brusco frenazo cuando ya faltaba poco por llegar a Monforte de Lemos. Una roca había impactado contra el morro del tren a causa de un desprendimiento de tierras provocada por las intensas lluvias de los últimos días.