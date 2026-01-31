Un detenido por la muerte violenta de un hombre en Sabadell, Barcelona

Los servicios de emergencias recibieron un aviso por una pelea en el interior de una vivienda a las cinco y media de la mañana

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido, en la madrugada de este sábado, a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro varón en una vivienda de Sabadell, Barcelona.

Según han informado en un comunicado, sobre las cinco y media de la madrugada, recibieron un aviso por una pelea en el interior de una vivienda de Sabadell. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos y de la Policía Local.

Signos de violencia

Al llegar, los agentes han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia.

En el lugar del incidente también han localizado a una persona que ha sido detenida por su presunta relación con los hechos, por un delito de homicidio.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de las actuaciones.