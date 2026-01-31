Los agentes cuando llegaron al inmueble encontraron el cuerpo sin vida y con signos de violencia

Un detenido por la muerte violenta de un hombre en Sabadell, Barcelona

SabadellLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por matar presuntamente a su padre durante una pelea en el domicilio familiar en Sabadell. Los hechos han ocurrido sobre las 05:30 horas de la mañana, cuando unos vecinos han dado la voz de alarma tras escuchar una fuerte discusión.

Los agentes, cuando llegaron al inmueble junto con la Policía Local, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y con signos de violencia. Los Mossos han localizado a su hijo, un hombre de 49 años, que ha sido detenido como presunto autor de los hechos, así lo ha comunicado el cuerpo policial a través de un comunicado.

Los vecinos dieron la voz de alarma

Los vecinos escucharon una fuerte discusión que procedía de una de las viviendas y alertaron a los agentes. Al parecer, el hombre de 49 años estaba peleándose con su padre antes de acabar con su vida presuntamente. De momento, se desconocen más detalles sobre lo ocurrido.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de las actuaciones.