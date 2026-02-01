Álex Aragonés 01 FEB 2026 - 05:30h.

El Cau de Bruixes nació en el año 1998 y se ha convertido en una fiesta de participación popular: hay espectáculos callejeros, un mercado mágico, conferencias y calles temáticas

El pueblo de las brujas de Granada que va más allá de Halloween con la celebración de un aquelarre

BarcelonaUn pueblo cerca de Barcelona se convierte dos semanas antes de Carnaval en un lugar con un ambiente místico que transforma a Centelles en un pueblo de brujas repleto de magia y esoterismo, convirtiendo la tradición de un elemento de la cultura popular en las auténticas protagonistas del municipio.

"Desde hace muchos años las mujeres nacidas en Centelles, y en muchos otros pueblos de Cataluña, han tenido fama de brujas. La tradición oral ha transmitido en forma de pareados esta fama, recogida por Joan Amades en su Folklore de Catalunya con versos como: "De Centelles, bruixes totes elles" (De Centelles, brujas todas ellas) o bien "Centelles, terra de bruixes" (Centelles, tierra de brujas)", explica el consistorio de la localidad catalana.

Unos pareados de los que sus orígenes se pierden en el tiempo, lo que hace difícil comprobar qué hay de cierto en su enunciado. Sin embargo, el Ayuntamiento afirma que "hay ligeros indicios que pueden hacer relacionar estas dos palabras: brujas y Centelles".

La Bruja del Año

El Cau de Bruixes de Centelles nació en el año 1998 a partir de estos dichos populares como "una manifestación que se ha convertido en los últimos años en una fiesta de participación popular con una proyección más allá de la provincia de Barcelona" y que quiere promocionar la participación de los vecinos del municipio de más de 7.000 habitantes en la cultura popular.

Una fiesta apta para todo los públicos que se celebra este fin de semana e incluye un programa lúdico-cultural con espectáculos callejeros, un mercado mágico con feria de productos esotéricos y naturales, conferencias, calles temáticas, música y talleres. Por la noche se realiza la proclamación de la Bruja del Año, honor que se otorga a una mujer de la población por su labor cultural, social o asociativa hacia el pueblo.

"La gente y las calles se implican"

“Valoramos especialmente la participación ciudadana, como la gente y las calles que se implican”, explicó el concejal adscrito a Cultura y Fiestas, Albert Reixach Prat, en la presentación de la 28ª edición del Cau de Bruixes, que este año cuenta con 110 paradas apuntadas: "Hay 20 en la reserva, por lo que estamos muy contentos", afirmó Toni Puigdomènech, en nombre de la comisión que organiza el Mercado Mágico.

En cuanto a los actos, destacan la Escuela de Bruixeria para toda la familia, la apertura de calles y rincones temáticos, el 'correfoc', varios rituales, el Juego del Lobo y una actividad para la juventud, L'Akelarre: "Ven a beberte tu poción mágica". Un ambiente festivo y repleto de misterio gracias a la trascendencia de la figura de la bruja en Centelles.