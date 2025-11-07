Iván Sevilla 07 NOV 2025 - 04:00h.

Soportújar, en Granada, prepara su noche embrujada con concurso de disfraces, queimada y otras actividades

La magia se vive el 8 de noviembre en un municipio que frenó la despoblación gracias a un turismo muy llamativo

GranadaNo es uno de los pueblos 'malditos' de España, pero sí el de las brujas y está en Granada. Así se conoce a la pequeña localidad de Soportújar, que va más allá de la noche de Halloween con la celebración de un 'aquelarre' más adelante.

Allí no hay psicofonías y presencias fantasmagóricas, ya que la popularidad que ha ido ganándose este municipio de la Alpujarra se la debe a la presencia durante todo el año de diferentes tipos de figuras, elementos y construcciones relacionadas con la hechicería.

Pasear por sus calles, adentrarse en sus rincones y contemplar determinadas casas en Soportújar es como entrar de repente en un fantasioso 'embrujo', palabra que precisamente utilizó el ayuntamiento para impulsar un proyecto que revitalizó al pueblo.

Combatiendo la despoblación a través de una oferta turística así de llamativa y única en nuestro país incluso, después de Halloween festeja la conocida como Noche de las Brujas. Este 2025 cumple ya su octava edición. Esperan una avalancha de visitantes.

El 8 de noviembre, tradición, magia y misterio se mezclan para brindar una "experiencia inolvidable", como califica el propio consistorio. Para vivirla al máximo, es importante acudir vestido con el mejor disfraz posible.

Entre las montañas y las nieblas del entorno natural en el que está enclavada la localidad, las escobas, los gatos negros, las brujas, los dragones y otras criaturas decoran Soportújar para darle ese ambientado especial tan para esta época del año.

Pasajes del terror, concurso y queimada

La programación que hay preparada para ese día empieza a las 11 horas y se prolonga hasta la madrugada. Porque, al caer la oscuridad, es cuando se podrá disfrutar de las actividades más atractivas e importantes de la jornada.

Por la mañana se abrirá un mercado artesanal y gastronómico, con productos hechos a mano y sabores mágicos. Ya a las 18 horas, una batucada de bienvenida servirá como 'despertar a las brujas' por las calles del municipio.

También por ellas se verá un pasacalles para 'embrujarse' por completo, antes de la apertura de los pasajes del terror, a las 19 horas. "Atrévete a recorrerlos si tienes valor", anima el Ayuntamiento de Soportújar.

A la rifa de los mayordomos de San Roque, con 150 euros en juego y que se inicia a las 21 horas, le sigue después la actuación teatral 'Que arda la bruja' en la plaza municipal. Un show con humor y misterio que precederá al saludo institucional.

Ya a las 22:30 horas arranca el concurso de disfraces con premio, en el mismo lugar: "¡Muestra tu mejor hechizo y sorprende al jurado!". Tras escogerse a los ganadores o las ganadoras, llega la queimada gallega, "el ritual más esperado, entre conjuros y fuego".

Autobuses lanzadera para ir a Soportújar

Bien entrada la noche, habrá una fiesta protagonizada por la Orquesta La Rebelión "para bailar hasta el amanecer". Para beber y comer, una barra se instalará en la plaza municipal también. Este 'aquelarre' va dirigido a personas de todas las edades.

Piden disfrutarlo "con responsabilidad y civismo". Para la gente que tenga pensamiento de ir desde fuera del pueblo, puede aprovechar los autobuses lanzadera, que serán gratuitos "durante todo el evento", en horario de 15 a dos de la madrugada.

Recuerdan que la localidad es pequeña y solo cuenta con 250 plazas para aparcar coches. Así que recomiendan utilizar este transporte público que realizará dos rutas, en frecuencias aproximadas de media hora y con 55 asientos disponibles cada autocar:

Capileira - Bubión - Pampaneira - Padre Eterno - Soportújar y viceversa.

Órgiva - Carataunas - Soportújar y viceversa.

"Esperamos muchos visitantes, ven con tiempo, con ilusión y vive una noche llena de magia, música y brujas", aconseja el consistorio.