Álex Aragonés 15 FEB 2026 - 06:30h.

Anabel Luna es la creadora de la agencia ubicada en Barcelona, que "rema a contracorriente" en el sector de la moda para abrazar la belleza de la madurez

El 'fin' del edadismo en la moda: Charlotte Rampling y Maggie Smith, los ejemplos del cambio

Compartir







BarcelonaAbrazar la belleza de la madurez ha llevado a Anabel Luna a "remar a contracorriente" en el mundo de la moda con Hunch, la primera agencia de modelos de más de 40 años en España creada por la fotógrafa de Barcelona, que trata de mostrar el encanto único de las modelos más allá de la edad.

"Las imágenes con una modelo de 20 años y con una modelo de 60 no son diferentes. Solo es el perfil porque es más madura, tiene más experiencia, canas y arrugas. Pero el mensaje es el mismo", explica la fundadora de Hunch a Informativos Telecinco sobre un proyecto que nació a finales de 2023 con el objetivo de redefinir los estándares de belleza y abrir la puerta a un perfil de modelos que pierde protagonismo con el transcurso de la edad.

PUEDE INTERESARTE Rozando los 60: por qué las supermodelos de los 90 están volviendo a lo grande

Por ello, Anabel decidió hacer realidad Hunch tras una corazonada que sintió en el ámbito laboral: "Mis marcas y clientas crecían, pero no lo hacían las modelos. Me di cuenta de cómo podía ser que hubiera marcas para un público mayor y que sus modelos seguían siendo muy jóvenes. Como consumidora no me veía representada".

"¿Por qué no hay esa representación en las campañas?"

Esta idea le hizo lanzarse sin miedo al "campo de batalla" para crear la agencia de modelos para más de 40 años. "Fue una corazonada de que había algo que no estaba haciéndome sentir bien como persona. Tenía la presión como mujer de ser siempre joven. Me están empezando a salir arrugas y canas. ¿Por qué no hay esa representación en las campañas? Había que cambiar algo".

Así empezó el proyecto a finales de 2023, con la creación de imágenes creativas con mujeres de hasta 70 años para ver hasta qué punto encajaba el perfil de una modelo mayor en una campaña de moda: "Nos dimos cuenta de que el casting que hay es mínimo. Las agencias te las presentan como actrices o mujeres mayores, pero no se les pone la etiqueta como modelo. Faltaba una empresa que le dé este espacio a estas modelos más maduras y que no existía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un concepto que llevó a Anabel a ser pionera con la primera agencia de más de 40 años en España: "No había nada porque las marcas tienen mucho miedo a salirse de lo que se ha hecho hasta ahora. Hay como un culto a la juventud muy potente. Quieren que siempre seamos jóvenes. Nos estamos operando para quitarnos arrugas, tiñendo y comprando productos de cosmética para quitarnos las canas".

"No cogemos a las modelos porque sean más altas o con menos peso"

Esta visión creativa basada en la experiencia, la intuición y un compromiso audaz para redefinir la representación ha llevado a la fundadora de Hunch a "remar totalmente a contracorriente" dentro del mercado de la moda. "Llevo un año trabajando en intentar conseguir castings y que salgan este tipo de modelos en las campañas, pero cuesta muchísimo. Las marcas tienen mucho miedo de ser las primeras, de hacer este cambio".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para lograr el cambio, desde la agencia de modelos de la capital catalana no hay unos parámetros determinados para adquirir talento: "No cogemos a las modelos porque sean más altas o menos bajas, con más peso o menos peso. Cuando creces tienes un cuerpo y no debería ser excluyente si tu esencia sirve para una marca. No son iguales y tienen su propia esencia".

"El verdadero lujo es encontrar la belleza en cada etapa de la vida"

Por ello, Anabel decide en función del corazón. "Buscamos que nos inspire y transmita algo que sepamos nosotras que puede encajar con alguna marca. Nadie tiene propiedad para decidir quién es bello y quién no", admite la creadora de una agencia con todo tipo de perfiles y edades.

"La más joven es de 40 y tenemos personas de hasta 70 años. La belleza también está en la madurez", afirman desde Hunch, la agencia que apuesta por mostrar de forma auténtica el talento experimentado y lucha contra el fenómeno de la eterna juventud: "El verdadero lujo es encontrar la belleza en cada etapa de la vida".