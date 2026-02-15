Maitena Berrueco 15 FEB 2026 - 05:30h.

Osakidetza fue condenada a pagar los gastos de la familia de Yeray y ahora el TSJPV ratifica esa primera sentencia

San Sebastián“Ningún juez puede dar esto por perdido”, así se expresaba Patricia, la madre de Yeray, el menor guipuzcoano al que Osakidetza denegó la hormona del crecimiento, cuando valoraba, hace unos meses, el recurso que el Gobierno Vasco había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tras ser condenado por un juzgado de Donostia a pagar los gastos de esta familia en la hormona del crecimiento del menor guipuzcoano. Aquella frase ha resultado premonitoria, porque por segunda vez la justicia le ha dado la razón.

La familia de Yeray demandó judicialmente al Servicio Vasco de Salud para que se hiciera cargo de los gastos que ha abonado en el tratamiento con la hormona de crecimiento, que la sanidad pública vasca le denegó. El Alto Tribunal vasco ha desestimado el recurso que presentó la sanidad vasca y ratifica que debe reintegrar los gastos a la familia, 4.705,64 euros más intereses, que no acudió voluntariamente a la sanidad privada.

Patricia se muestra “contentísima” tras el varapalo que la justicia le asesta de nuevo a Osakidetza, aunque cree que el periplo judicial está lejos de terminar “creo que van a recurrir otra vez”. Una posibilidad real, ya que la sentencia aún no es firme, y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Con 13 años "medía como un niño de 6"

La familia de Yeray solicitó a Osakidetza la hormona del crecimiento, el chaval, que este año cumple 16 años, medía hace tres, 1,27 centímetros, “como un niño de seis años”, pero tras varios intentos porque la sanidad pública se la administrara y obtener un ‘no’ por respuesta, optaron por recurrir a un hospital privado, donde el gasto medio ha sido de 1.100 euros mensuales. En dos años, creció 13 centímetros y a finales de 2025, medía 1,40 centímetros y pesaba 34 kilos.

Cuando hace tres años la familia de Yeray demandó judicialmente al Servicio Vasco de Salud para que se hiciera cargo de los gastos que lleva abonados hasta ahora en el tratamiento de Yeray, no imaginaba que la batalla sería tan larga, aunque en ningún momento han pensado en rendirse.

Primero, porque el pasado mes de mayo ganaron el primer asalto, cuando el Juzgado de lo Social Nº2 de Donostia condenó al Departamento de Salud vasco a abonar a la familia del menor los gastos realizados durante el tratamiento. El Gobierno Vasco, sin embargo, recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Ahora La justicia vasca respalda por segunda vez a la familia del joven de Lasarte-Oria.

La sentencia ratificada por el TSJ vasco condena a Osakidetza al pago de 4.705,64 euros, los correspondientes a las facturas que presentaron cuando se interpuso la demanda más intereses, pero la familia asegura que ya lleva gastado unos 16.000 euros, “así que habrá que volver a demandar cuando esta sentencia sea firme”, advierte Patricia.