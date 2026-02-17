Asun Chamoso Barcelona, 17 FEB 2026 - 14:22h.

Los dos grandes bloques de piedra cayeron este lunes sin provocar heridos en la carretera BV-3008

El alcalde de Fonollosa exige a la Diputación de Barcelona actuaciones urgentes para asegurar la zona

El desprendimiento de dos rocas de grandes dimensiones que han cortado la carretera BV-3008 que une Fonollosa (Barcelona) con Manresa ha provocado indignación y preocupación entre los vecinos. La caída se produjo este lunes sobre las doce y media de mediodía, una hora en la que hay mucho tráfico, incluido el transporte escolar. El incidente no ha provocado ningún herido.

Un tramo de carretera, titularidad de la Diputación de Barcelona, que ya preocupaba al ayuntamiento de Fonollosa y más después de las intensas lluvias de las últimas semanas que habían provocado algún desprendimiento. Este mismo lunes estaban previstas unas microvoladuras controladas en los taludes que no han llegado a tiempo.

El alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha expresado el malestar por el desprendimiento porque "hay miedo y preocupación entre los vecinos" que estaban evitando pasar por el tramo afectado. Era tal el miedo que algunos vecinos habían cambiado su recorrido y evitaban circular por ese punto de la carretera. Hernàndez cree que no se ha actuado con celeridad y exige a la Diputación de Barcelona, el titular de la vía, que no la reabra hasta que se tomen medidas urgentes y se haga un control para asegurar todo el tramo rocoso.

Por su parte, la Diputación de Barcelona asegura que están dando respuesta a esta situación excepcional tras la acumulación de agua que ha inestabilizado los taludes de la carretera. En los próximos días, se retirarán los bloques de piedra que han tenido que ser partidos para ser trasladados en camiones, se saneará el talud afectado y se harán estudios técnicos para estabilizar la zona de forma definitiva. También está previsto hacer una auditoría de los taludes para detectar puntos inestables. Hasta entonces, la carretera BV-3008 en Fonollosa permanecerá cortada.